Milan, infortunio muscolare: salta lo scontro diretto

È arrivata la notizia di un nuovo infortunio muscolare: in vista del match contro il Milan, sarà costretto a saltare il prossimo scontro diretto

Il Milan non vuole fermarsi. Dopo tre vittorie consecutive, il vento è in poppa per i rossoneri che sembrano finalmente aver trovato la quadratura del cerchio con Paulo Fonseca in panchina. Le cose sono andate bene contro lo Slovan Bratislava in Champions League, o almeno sono arrivati tre punti molto importanti.

Poi c’è stata anche la vittoria contro l’Empoli, in cui il Diavolo ha vinto e convinto, infine un’altra prova di forza c’è stata contro il Sassuolo in Coppa Italia, una partita a cui Fonseca teneva molto (esattamente come a tutta la competizione) e che è stata stravinta senza troppe attenuanti. Ora, però, il calendario si complica e dovranno esserci altre dimostrazioni importanti.

Il calendario del Milan e lo scontro diretto in Serie A

Il Milan vorrebbe centrare subito la quarta vittoria di fila, ma di fronte c’è forse una delle squadre più in forma di questa parte di stagione, probabilmente di tutta la Serie A, se non in Europa. Stiamo parlando dell’Atalanta, che è reduce dall’ottima vittoria contro la Roma, che l’ha ulteriormente lanciata in classifica.

I rossoneri vorrebbero fermare la loro corsa nel match del 6 dicembre e tornare a candidarsi per lo scudetto, concretizzando una rimonta che sta motivando l’ambiente e per cui Fonseca resta ottimista. Subito dopo bisognerà tornare in campo in Champions League, in cui il programma prevede lo sfida allo Stella Rossa, un’altra partita da vincere a tutti i costi. Poi ci sarà il Genoa.

Tornando al match contro l’Atalanta, in campo non potrà esserci un calciatore che poteva essere importante per Gian Piero Gasperini. Proprio quando stava cercando di trovare la giusta continuità fisica, prima ancora che tecnica, Juan Cuadrado si è fermato ancora una volta, e non potrà essere un’alternativa per i nerazzurri.

Infortunio muscolare per Cuadrado: le sue condizioni

L’Atalanta ha comunicato in via ufficiale lo stato di salute dei calciatori infortuni e tra questi c’è anche l’esterno colombiano. L’ex Inter e Juve si è sottoposto a terapie per un risentimento muscolare al flessore sinistro.

Lavoro individuale per Davide Zappacosta che sta cercando di recuperare il prima possibile dal suo problema fisico, terapie anche per Gianluca Scamacca, per cui ancora mancano diverse settimane. Le defezioni, quindi, non mancano in casa Atalanta e potrebbero dare una mano al Milan.