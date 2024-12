Milan, Leao non ci sta: secco no del portoghese

Rafael Leao non ci sta e risponde alle voci circolate nelle ultime ore: arriva il no secco da parte del portoghese.

Il Milan batte il Sassuolo a San Siro e raggiunge i quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri hanno passeggiato sui neroverdi per tutto l’arco della gara, ipotecando il passaggio del turno dopo la prima mezz’ora di gioco. Turnover pesante quello attuato da Paulo Fonseca, che cambia otto undicesimi della squadra scesa in campo in campionato contro l’Empoli. Scelte dettate anche dalla prossima sfida che attende i rossoneri, quella di venerdì contro l’Atalanta.

Quella del Gewiss Stadium sarà uno spartiacque importante per la stagione del Milan, con una vittoria che farebbe tornare prepotentemente in corsa per lo scudetto la squadra di Fonseca. Dopo le tre vittorie nelle ultime tre gare, i rossoneri vogliono dimostrare di aver trovato finalmente la quadra e con un Rafael Leao in grande condizione anche una trasferta come quella di Bergamo diventa non impossibile.

Leao torna a fare la differenza: un top club di Premier lo ha messo nel mirino

Rafael Leao, dopo un inizio di stagione fatto di prestazioni sottotono e polemiche continue, sembra aver finalmente ritrovato la retta via. La stella portoghese è tornata a trascinare la squadra e nelle ultime cinque gare giocate con la maglia del Diavolo ha messo a segno ben quattro reti. Prestazioni che hanno attirato l’interesse di alcuni grandi club europei, tra cui quello dell’Arsenal di Mikel Arteta, disposto a portarlo in Inghilterra già a gennaio.

“Concentrato sul Milan“. Queste, secondo quanto riportato da Football Transfers, le parole dell’entourage di Leao sulle voci di mercato che accosterebbero il fuoriclasse portoghese all’Arsenal. I Gunners avrebbero infatti individuato l’esterno portoghese come il rinforzo perfetto per l’attacco e vorrebbero provare a portarlo in Premier League già a gennaio. Risposta negativa da parte del numero 10, concentrato esclusivamente sui prossimi impegni della squadra e sui traguardi da raggiungere.

Non è da escludere però che l’Arsenal, dopo il primo no ricevuto, possa ritornare sul giocatore se non già questo gennaio, al termine della stagione. Spesso criticato per i suoi atteggiamenti e per alcune prestazioni non di livello negli ultimi mesi, Leao ha voluto mandare un messaggio a tutti pubblicando sulle proprie storie Instagram una vecchia intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic: “È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente“.