Milan, l’intesa è sempre più vicina: i tifosi possono esultare!

Il Milan si prepara a blindare quello che considera uno dei giocatori chiave della rosa: il rinnovo è imminente!

La giornata in casa Milan ha avuto inizio nel migliore dei modi, frutto della schiacciante ottenuta ieri sera in Coppa Italia contro il Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra rossonera si è imposta di prepotenza in quel di San Siro, liquidando la pratica emiliana con uno spumeggiante 6-1. Successo che ha permesso alla formazione di Paulo Fonseca di approdare ai quarti di finale del torneo, dove incontrerà la vincete di Roma-Sampdoria. Tra i principali protagonisti dello show dato ieri sera dai rossoneri, c’è tanto per cambiare Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese, dopo la doppietta in campionato all’Empoli, ha castigato anche il Sassuolo con una chirurgica conclusione al limite dell’area. Rete che ha permesso a Reijnders di diventare il rossonero che ha segnato più gol in casa in tutte le competizioni nel 2024/25 (5). Inoltre, nessun centrocampista della Serie A ha messo a segno più reti interne finora tra campionato e coppe (5 anche per Zaccagni). L’ottimo avvio di stagione di Reijnders ha piacevolmente impressionato dirigenza e tifosi, attirando gli occhi di molti top club. Proprio per evitare spiacevoli sorprese, il Milan ha deciso di blindare il giocatore con il rinnovo del contratto.

Stretta di mano vicinissima: il Milan blinda Reijnders

Il Milan è in procinto di mettere sottochiave Tijjani Reijnders per le prossime stagioni. La società rossonera non ha dubbi a riguardo, l’olandese non si tocca. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il centrocampista olandese dovrebbe sottoscrivere un rinnovo di contratto fino al 2030 con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Reijnders dovrebbe passare dagli attuali 1.6 milioni a 3.5 milioni a stagione più bonus.

I dialoghi per la firma del nuovo contratto sono a buon punto. Lo stesso Tijjani Reijnders lo ha confermato giorni fa a margine del suo intervento ai microfoni di Ziggo Sport: “Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. E’ una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. E’ un grande club in cui giocare”.

Nonostante l’interesse di club come Tottenham, Manchester City e Chelsea, Tijjani Reijnders si vede ancora in maglia rossonera in vista del futuro. Il centrocampista è uno dei leader indiscussi della squadra, un elemento imprescindibile in questo momento per Paulo Fonseca e lo dimostrano i numeri. Il calciatore classe 1998 è un’intoccabile, uno di quelli che non può mai mancare nella formazione titolare.

Non a caso, ha giocato tutte le partite, eccetto quella con il Napoli (saltata per squalifica). L’olandese ha collezionato sin qui 18 presenze, 7 gol e 3 assist, con 1428 minuti giocati. Il Milan lo aveva acquistato per 20 milioni di euro dall’Az Alkmaar, ma adesso il cartellino di Tijjani Reijnders costa almeno 50 milioni di euro.