Milan o Roma? Allegri non ha dubbi: la notizia entusiasma i tifosi!

La panchina del tecnico portoghese continua a rimanere in discussione: si guarda già ad un sostituto, con il nome di Allegri molto caldo.

La situazione in casa Milan non è affatto serena: le ultime prestazioni della squadra rossonera non hanno soddisfatto per niente i tifosi rossoneri, con questi ultimi che si sono scagliati contro la società, guidata da Gerry Cardinale, patron della società RedBird Capital. Da diverse partite ormai la Curva Sud intona cori contro la dirigenza rossonera e le contestazioni non sono mancate durante i festeggiamenti dei 125 anni della fondazione del club: quello che doveva essere un clima di festa, si è trasformato in un clima di contestazione.

La società rimane al centro dell’attenzione, soprattutto perchè in queste ultime settimane non si è mai espressa circa la situazione del Milan: l’unico ad intervenire qualche volta è stato Ibrahimovic, diversamente davanti alle telecamere ci è finito sempre Paulo Fonseca, mettendoci più volte la faccia. Il tecnico portoghese in molte situazioni non si è sbilanciato, ma in quest’ultimo periodo ha perso più volte la pazienza, facendo anche qualche dichiarazione forte davanti le telecamere e prendere certe posizioni. Nonostante ciò, rimane comunque il primo in discussione.

Fonseca out, Allegri in? L’ex Juventus ha deciso

Il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan non è affatto certo: il tecnico portoghese è da inizio stagione in discussione, e gli ultimi risultati fanno pensare che la sua permanenza a Milano sia piuttosto incerta. Il Milan dunque sta già osservando in giro un possibile sostituto, con il nome di Massimiliano Allegri che nell’ultimo periodo si è fatto sempre più pesante.

Allegri, allenatore attualmente libero, nelle ultime settimane è stato accostato anche alla panchina della Roma, presa in mano poi dallo storico Ranieri. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ex tecnico della Juventus ha però le idee molto chiare: qualora dovesse subentrare su una panchina di un club di Serie A, la sua decisione ricadrebbe assolutamente sul Milan. A stagione in corso, infatti, Allegri si siederebbe solo sulla panchina rossonera, e non su quella giallorossa, che è disposto a prendere a patto di avere mano libera sul mercato e un progetto concreto.

Qualora dovesse quindi saltare la panchina di Paulo Fonseca a stagione in corso, il Milan ha già pronto l’allenatore: Massimiliano Allegri, che una prima esperienza sulla panchina rossonera l’ha già avuta prima di approdare alla Juventus.