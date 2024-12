Milan, presentata l’offerta a Theo Hernandez per il rinnovo: la cifra avanzata dal club

In casa Milan si parla anche di rinnovo di contratti, la società ha presentato l’offerta a Theo Hernandez.

Nella Milano rossonera ci si prepara a tornare in campo già venerdì sera in campionato. I Rossoneri giocheranno l’anticipo della 17esima giornata allo stadio “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. La volontà è quella di ritrovare la vittoria che in campionato manca dal 30 novembre in occasione del 3-0 rifilato all’Empoli. L’ultimo pareggio casalingo per 0-0 contro il Genoa ha creato diversi malcontenti e ora gli uomini di Fonseca dovranno mostrare di meritare la maglia. Ci vorrà dunque un altro atteggiamento, un maggior impegno e più fame di trionfo.

Il Diavolo proverà quindi a concludere l’anno al meglio, vincendo le prossime due partite contro gli scaligeri in trasferta e la Roma in casa. Il nuovo anno inizierà poi con la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, che in caso di vittoria proietterà i Rossoneri a competere per il trofeo. In concomitanza con questa partita però ci sarà anche l’apertura della finestra invernale di mercato. E proprio in merito al mercato la dirigenza milanista si sta muovendo per non perdere Theo a parametro zero, al quale è stato offerto un rinnovo.

Milan-Theo, rinnovo vicino? Offerti 5 milioni di euro

Come riportato oggi dal giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini, il Milan avrebbe offerto un rinnovo di contratto a Theo Hernandez. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e la società vuole evitare di perdere uno dei suoi gioielli a parametro zero. Per questo sono stati offerti al giocatore 5 milioni di euro annui, uno in più rispetto all’attuale salario. L’agente del giocatore ha espresso in queste ore la volontà del ragazzo di proseguire con i colori rossoneri anche se questa estate le parti si rivedranno per valutare eventuali offerte allettanti.

Al momento il rendimento del giocatore è al di sotto delle aspettative e ultimamente si parla di Theo più per le vicende extra-campo. La società però, all’attuale realtà dei fatti, ha come obiettivo primario il rinnovo del giocatore. Prolungando infatti il contratto il Milan si assicura le prestazioni di Theo ancora per qualche stagione e può guadagnare maggiormente da un eventuale cessione del giocatore in estate.

Theo Hernandez rimane in ogni caso una delle pedine più importanti di questa squadra, anche se il Milan ha bisogno in questo momento della sua miglior versione. Da inizio stagione a oggi, il terzino deve ancora ingranare, come testimoniano i soli 2 gol e 2 assist in 18 gettoni. Gli anni scorsi Theo ci ha abituato a tutt’altri numeri e in casa Milan la speranza è che possa tornare a essere incisivo come dimostrato in passato.