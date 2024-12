Svelate le scelte di formazione del tecnico rossonero, risolto il dubbio Theo Hernandez: la decisione di Fonseca sorprende tutti.

Aria di super sfida in quel di Milano. Tra pochi minuti andrà in scena l’ultimo match del 2024, contro la Roma di Claudio Ranieri. Un incontro dall’alto tasso di difficoltà, ma che il Milan proverà a vincere per riavvicinarsi alle zone alte di classifica. C’è tantissima attesa per il calcio d’inizio dello stellare appuntamento di San Siro. Sciolti, intanto, i dubbi di formazione dei due allenatori. Tante novità in casa rossonera, con Paulo Fonseca che ha deciso di mandare in campo un undici del tutto inedito. Risolto il dubbio legato alla presenza in campo di Theo Hernandez.

Formazioni ufficiali Milan-Roma, Fonseca rilancia Theo Hernandez

Theo Hernandez tornerà in campo, da titolare, in seguito a due match consecutivi iniziati in panchina. Paulo Fonseca ha rilanciato nuovamente il terzino francese, chiamato a una grande prestazione. Questa la prima novità che emerge dalle formazioni ufficiali dell’incontro appena rilasciate. Attenzione, però, poiché il tecnico lusitano si è reso protagonista di scelte del tutto inedite, lanciando una versione del Milan mai vista sin qui in campionato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

ROMA (3-5-2); Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Altra panchina, dunque, per Fikayo Tomori che continuerà a essere oggetto del desiderio di altri club. Coppia di centrocampo già vista nell’ultima uscita del Bentegodi, con Terracciano chiamato agli straordinari in un ruolo non di appartenenza. Nonostante la presenza di Theo Hernandez dal 1′, Fonseca non rinuncia al giovane Jimenez che andrà a ricoprire la posizione appartenente a Rafa Leao – ai box per un problema di natura muscolare. La velocità e la tecnica dell’esterno cresciuto nel vivaio del Real Madrid potrebbero rivelarsi un’arma decisiva.

Milan-Roma, Ranieri conferma i titolarissimi: Jimenez chiamato al doppio ruolo?

Alejandro Jimenez potrebbe risultare fondamentale ai fini del risultato finale del big match tra Milan e Roma. Il tecnico dei giallorossi ha riconfermato i titolarissimi – Pisilli unica eccezione – che hanno annientato il Lecce nello scorso turno, grazie soprattutto all’ex Saelemaekers. Proprio il belga, in fase offensiva, potrebbe costringere Jimenez a costanti ripiegamenti in fase difensiva supportando il compagno di fascia, Theo Hernandez.

L’assetto tattico dei rossoneri sarà tutto da vedere, ma l’abituale posizionamento dello spagnolo da difensore – nonostante la naturale propensione offensiva – potrebbe portarlo a sacrificarsi.