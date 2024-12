Milan-Sassuolo, probabili formazioni: Fonseca va controcorrente e sceglie loro due

Scelta inaspettata da parte di Paulo Fonseca che contro il Sassuolo farà scendere in campo dal primo minuto loro due. I tifosi rossoneri si aspettavano un’altra scelta.

Sempre più vicino l’incontro di Coppa Italia tra Milan e Sassuolo. A San Siro i Rossoneri proveranno a centrare la qualificazione ai quarti di finale, dove sfiderebbero la vincente dell’altro ottavo di finale tra Roma e Sampdoria. Il Diavolo ha, dunque, tutte le carte in regola per arrivare quantomeno in semifinale per poi tentare di arrivare fino in fondo alla competizione.

Come ribadito da Paulo Fonseca in conferenza stampa, il Milan ha il dovere di provare a vincere il trofeo. La Coppa Italia manca nella bacheca rossonera dal lontano 2003. Sarebbe, dunque, arrivato anche il momento di rimettere le mani sulla Coppa per sfatare quello che è ormai diventato un vero e proprio tabù.

Il tecnico rossonero ha tutte le intenzioni di raggiungere la finale. Ciò si traduce, quindi, in un turnover moderato con molti titolari che scenderanno comunque in campo. Nonostante, infatti, molti tifosi avrebbero preferito più seconde linee (venerdì c’è l’Atalanta in campionato), Fonseca si affiderà a quasi tutti i titolarissimi.

Fonseca va sul sicuro: a centrocampo ancora in campo Reijnders e Fofana

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno davvero poche le riserve che scenderanno in campo questa sera, perlomeno dal primo minuto. La più grande sorpresa è probabilmente a centrocampo, dove non riposeranno né Tijjani Reijnders e né Youssouf Fofana. Scelta che farà sicuramente storcere il naso a molti, ma che conferma come la Coppa Italia sia una priorità per il club e che si vorranno correre meno rischi possibili. Di seguito le probabili formazioni della gara:

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

SASSUOLO (4-3-3): Satallino; Paz, Muharemovic, Odenthal, Toljan; Caligara, Obiang, Iannoni; Laurienté, Mulattieri, Volpato.

In porta, con Maignan out per un intervento ai denti, chance dal primo per Sportiello. In difesa Calabria favorito su Emerson e Terracciano al posto di Theo Hernandez, non convocato per una contusione al piede. Al centro della difesa Tomori e Pavlovic sostituiranno Gabbia e Thiaw. In avanti, invece, sulle fasce ci saranno Chukwueze e Leao, mentre sulla trequarti Loftus-Cheek farà rifiatare Pulisic. In attacco titolare Abraham, preferito a Camarda.

Per quanto riguarda il Sassuolo la grande sorpresa dovrebbe riguardare Berardi, che secondo la Gazzetta potrebbe partire dalla panchina. Probabilmente una buona notizia se si pensa allo score dell’esterno neroverde contro il Milan.