Milan, Scaroni duro: risposta netta a Cardinale!

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, esce allo scoperto dopo le parole di Gerry Cardinale: il messaggio è chiaro.

Le recenti dichiarazioni rilasciate dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, hanno creato e continuano ad alimentare una sequela di polemiche alquanto pesanti. Parole che hanno sollecitato il parere critico di molti addetti ai lavori, oltre a scatenare ancor più la rabbia dei tifosi. Il Milan non sta vivendo un buon momento sul piano dei risultati e l’ultima uscita di Cardinale all’Harvard Business School non ha fatto altro che aumentare il malcontento nell’ambiente. A far discutere di più è stata la pesante frecciatina che Cardinale ha voluto lanciare ai cugini di Milano: “L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta. È questo davvero quello che vogliamo?”.

Dopo queste parole, è arrivata la risposta del club nerazzurro attraverso la persona di Beppe Marotta. Il patron dell’Inter ha reagito alle dichiarazioni di Cardinale a margine di Inter-Como: “Sono affermazioni fuori luogo, inopportune, poco rispettose del prestigio e dell’immagine del nostro club. Siamo passati da una perdita di 246 milioni a 46 milioni lo scorso anno in cui abbiamo vinto scudetto, supercoppa e visto che siamo a Natale mettiamo un po’ di ironia… abbiamo aggiunto la seconda stella. Siamo l’unica squadra di Milano che ce l’ha”. In seguito alla discutibile uscita mediatica di Cardinale, Paolo Scaroni ha ritenuto doveroso il suo intervento per far ritornare il sereno.

Scaroni corregge Cardinale: messaggio chiaro!

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, è intervento al microfoni del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ per fare chiarezza su alcuni delicati aspetti, sopratutto su quanto detto da Gerry Cardinale.

Tra gli argomenti, Paolo Scaroni ha discusso anche del tema Lega Calcio: “Credo, al di là delle dispute giuridiche sull’eleggibilità di Simonelli, che la volontà di cambiare espressa da 14 club su 20 non potrà che finire per prevalere. Il nuovo presidente della Lega Serie A ha sciolto i propri legami con Mediaset e Mondadori, e quindi con la proprietà del Monza, ma non sono mancate polemiche”.

Non poteva mancare un commento su Paulo Fonseca. Nonostante l’ottavo posto in classifica e il -8 dalla zona Champions League, il presidente del Milan ha voluto ribadire la fiducia della società nei confronti del tecnico portoghese: “Fonseca rischia? Ma no, tutti gli auguriamo che vinca tanto”.

Paolo Scaroni ha poi fatto chiarezza sulle parole di Cardinale: “Da uomo di sport e non solo businessman, faceva riferimento alla passata proprietà dell’Inter e non certo al club nerazzurro. Sul campo ci affrontiamo e vogliamo batterci, come nell’ultimo derby, magari a volte ci prendiamo in giro bonariamente, ma è evidente che fuori c’è stima e c’è una collaborazione leale con l’Inter, figuriamoci se possiamo non avere rispetto: condividiamo lo stadio da sempre e assieme stiamo lavorando per costruirne uno nuovo. Milano è poi una realtà sui generis in cui i tifosi per fortuna possono andare a vedere il derby mischiandosi assieme, in un clima sereno”.

L’obiettivo per il 2025 è chiaro in casa Milan. Paolo Scaroni è stato molto diretto e inciso: “Dobbiamo impegnarci per vincere e migliorare la classifica in campionato, anche perché vogliamo vedere l’Inter più da vicino in classifica”.