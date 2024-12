Milan, si accende la sfida con il Napoli: duello di mercato per l’ex Inter

Il mercato di gennaio è alle porte e si accende il duello tra Milan e Napoli: nel mirino l’ex calciatore dell’Inter.

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e il Milan si prepara a fare la voce grossa. L’intenzione del club rossonero è quella di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca, aggiungendo almeno due nuove pedine. Oltre ad un’alternativa in mediana per permettere di rifiatare a Reijnders e Fofana, la dirigenza del Diavolo vorrebbe acquistare anche un nuovo terzino sinistro. Sul taccuino di Moncada ci sarebbe il nome di Fabiano Parisi ma non sarebbe l’unico: nel mirino anche Cristiano Biraghi.

Vice Theo Hernandez, non solo Parisi: idea Biraghi a gennaio

La ricerca di un vice Theo Hernandez continua. Il Milan ha l’obiettivo di aggiungere alla rosa a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo terzino sinistro da alternare con il francese e starebbe valutando diversi profili. Nel corso di questi giorni si è parlato di un interessamento concreto per Fabiano Parisi ma nel mirino della dirigenza rossonera, secondo quanto raccontato da Tuttosport, sarebbe finito un altro laterale della Fiorentina: Cristiano Biraghi.

Escluso dalla seduta di rifinitura e dai convocati per la gara di Conference League contro il Lask per scelta tecnica da Palladino, l’ex Inter sarebbe sempre più ai margini della rosa. Il laterale classe 1992 è ormai ai ferri corti con il club toscano, con Mario Giuffredi, agente del calciatore, che nelle scorse ore ha annunciato l’intenzione di portare via da Firenze il suo assistito:

A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Se ci sono offerte? Sicuramente abbiamo qualcosa. Dico solo, e di sicuro, che se andranno. Non so ancora se a titolo definitivo, ma il loro capitolo a Firenze è finito.

Biraghi lascerà Firenze sicuramente già a gennaio, anche se dovesse farlo in un primo momento in prestito. Per il Milan rappresenterebbe una grande occasione di mercato, che permetterebbe di aggiungere grande esperienza in squadra oltre ad un’opzione di livello tecnico non indifferente.

Il Milan vorrebbe prendere Biraghi con la formula del prestito ma il terzino sinistro dovrebbe prima prolungare il suo contratto in scadenza al termine di questa stagione con la Viola. Non è quindi da escludere l’arrivo a titolo definitivo, con il club rossonero che potrebbe portarlo a Milano per una cifra irrisoria.