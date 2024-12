Milan Stella Rossa, doppio infortunio e tegola per Fonseca: cosi è durissima

Ancora problemi in casa Milan. Doppio problema fisico in pochi minuti e gravi problemi per Paulo Fonseca.

E’ un inizio match quasi shock quello del Milan nella sfida di Champions League contro la Stella Rossa con i serbi partiti bene e l’allenatore rossonero Paulo Fonseca alle prese con diversi problemi all’orizzonte. Nei primi minuti del match si sono infatti infortunati due giocatori e ora il tecnico è in emergenza totale.

Prima Loftus Cheek e poi Alvaro Morata: due infortuni in pochi minuti, sempre di natura muscolare e ora l’emergenza per il club rossonero è totale. Il centrocampista inglese era in campo per sostituire l’infortunato Pulisic ma è stato al cambio dopo pochi minuti a causa di un risentimento all’adduttore destro; l’infortunio non sembra lieve e il Milan è in emergenza totale. Oltre al danno però c’è anche la beffa.

Il Milan ha dovuto utilizzare due slot cambi già nel primo tempo a causa dell’infortunio di Loftus Cheek e tre minuti dopo di Alvaro Morata, risentimento al flessore sinistro che verrà ovviamente rivalutato nelle prossime ore e che hanno costretto immediatamente il tecnico ad un altro cambio immediato. Una situazione paradossale e che complica i piani non solo del futuro prossimo ma anche della gara in corso ed andiamo a vedere il perchè.

Milan Stella Rossa, emergenza cambi per Fonseca

Il primo tempo di Milan Stella Rossa è terminato con il risultato di 1 a 0 grazie alla rete di Rafa Leao. Una sfida più difficile del previsto e molto nervosa con già 4 ammoniti nei primi 45 minuti di gioco. Diversi problemi per Fonseca che ha già utilizzato 2 dei tre slot disponibili per i cambi e ora nella ripresa dovrà avere un particolare occhio per questa situazione. Un Milan a due facce ma che non ha convinto del tutto in questa prima parte del match, contro un avversario comunque sulla carta abbastanza inferiore.

Insomma il Milan vince e questa è un’ottima notizia in chiave Champions League ma perde due pedine chiave ed ora la situazione è ancora più preoccupante. Il club rossonero affronterà nei prossimi giorni gare importanti per recuperare terreno in chiave serie A e questi due infortuni si sommano a quello di Pulisic ed ai tanti che ha visto purtroppo il Milan protagonista in questa prima parte di stagione.

Ora testa al secondo tempo e i tifosi si augurano che non vi siano altre situazioni preoccupanti.