Milan-Stella Rossa, Fonseca sorprende ancora: nuova decisione sulla formazione

Paulo Fonseca avrebbe preso una decisione molto chiara in vista della Stella Rossa: due i cambi in programma.

Riscattare subito il ko di Bergamo, è questo l’obiettivo fisso nella testa dei giocatori del Milan. La squadra di Paulo Fonseca avrà l’opportunità di mettersi alle spalle la disfatta patita in casa dell’Atalanta domani sera, in occasione della sfida casalinga contro la Stella Rossa. Una chance ghiotta che il club lombardo non può sciupare se vuole dare seguito alle tre vittorie di fila in Champions e proseguire verso l’obiettivo qualificazione.

Il Milan ha tutte le carte in regola per poter entrare nelle prime otto, evitando di passare alla fase successiva tramite i playoff. Il club rossonero potrebbe approfittare di un calendario benevolo: Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Insomma, sulla carta sono gare abbordabilissime e Paulo Fonseca lo sa bene. Il tecnico portoghese, infatti, non vuole lasciare nulla al caso, studiano con cura ogni minimo dettaglio tattico, a parte dalla sfida di domani. Il mister ex Lille avrebbe già messo in conto di fare alcuni cambi di formazione.

Fonseca cambia: decisione presa in vista della Stella Rossa

Dopo la tegola rimediata in casa dell’Atalanta, il Milan di Paulo Fonseca domani alle ore 21:00 tornerà di scena sotto i riflettori dello stadio San Siro per la sesta giornata di Champions League contro la Stella Rossa di Vladan Milojevic. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese avrebbe in serbo diverse novità di formazione.

Tra i pali ci sarà l’onnipresente Maignan, non ci sono dubbi in questo senso. Mentre per quanto riguarda la retroguardia, Fonseca dovrebbe lanciare nuovamente nella mischia Davide Calabria, in vantaggio su Emerson Royal. Quindi, per il capitano rossonero si tratterebbe della seconda gara consecutiva da titolare in Champions dopo quella con lo Slovan Bratislava.

Proprio Calabria, in occasione della scorsa settimana, è stato uno dei protagonisti della pirotecnica vittoria a margine degli ottavi di Coppa Italia disputati in casa contro il Sassuolo. Nel 6-1 rossonero, infatti, c’è stata anche la firma di Calabria. Nonostante i dialoghi per il rinnovo stiano assumendo la piega della separazione (scadenza a giugno), Fonseca continua a puntare su Calabria, quantomeno per le gare non di cartello della Champions League.

Calabria dovrebbe essere spalleggiato da Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernandez. Per il lavoro in mediana, invece, Fonseca quasi certamente si affiderà all’ormai consolidato tandem composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Mentre sulla trequarti, considerata l’assenza per infortunio di Pulisic, il tecnico potrebbe concedere una grossa chance dal primo minuto a Loftus-Cheek, con Rafael Leao e Yunus Musah sugli esterni. In attacco agirà Alvaro Morata nel ruolo di unica punta di riferimento.

Le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

Stella Rossa: Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Mimovic; Elsnik, Krunic; Mvumpa, Maksimovic, Milson; Ndiaye. Allenatore: Vladan Milojevic.