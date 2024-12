Milan, Tomori verso l’addio: Moncada ha già individuato il sostituto

Il futuro di Tomori è sempre più lontano dal Milan: svelato il nome in cima alla lista di Moncada per sostituire il centrale inglese.

Continuano i lavori in casa Milan in vista del mercato di gennaio e non solo. La dirigenza del club rossonero continua a monitorare diversi profili per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca già nel corso delle prossime settimane ma starebbe valutando come muoversi anche in vista dell’estate. A fine stagione potrebbe infatti dire addio uno dei pilastri del Diavolo delle ultime annate: Fikayo Tomori. Non più centrale nello scacchiere rossonero, il difensore inglese potrebbe tornare in Inghilterra, con gli scout del Milan che starebbero già monitorando alcuni profili per il futuro della difesa.

Milan-Tomori, sarà addio? Piace Mosquera ma non solo

La storia d’amore tra Fikayo Tomori e il Milan potrebbe presto finire. Il difensore potrebbe infatti dire addio al termine della stagione per tornare in Premier League, campionato dove non è mai riuscito a consacrarsi veramente. Protagonista dello scudetto vinto dal Milan, l’inglese ha subito un’involuzione non indifferente nel corso degli ultimi mesi, finendo addirittura per perdere il posto da titolare.

Le strade del club rossonero e del centrale potrebbero presto separarsi, con la dirigenza del Diavolo che, secondo quanto riportato da Daniele Longo, starebbe monitorando diversi profili che potrebbero fare al caso di Fonseca in caso di addio dell’ex Chelsea.

In cima alla lista sembra esserci il nome di Cristhian Mosquera, difensore classe 2004 in forza al Valencia. Piace perché abbina a un’ottima struttura fisica anche una buona cifra tecnica in fase di prima costruzione, requisito fondamentale per l’idea di gioco del tecnico rossonero. Per il Valencia si tratta di una delle gemme più preziose in rosa e la sua valutazione avrebbe già raggiunto i 25/30 milioni di euro. Tuttavia, il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e i colloqui per un potenziale rinnovo sono in fase di stallo.

Un altro nome monitorato con attenzione dagli scout del Milan è quello di Bafodé Diakité del Lille. Difensore classe 2001, ha già lavorato con Fonseca durante la sua esperienza in Francia. Calciatore molto duttile, può ricoprire tutti i ruoli della difesa a quattro rossonera, rappresentando un’ottima alternativa anche sulle corsie. Il francese ha però da poco rinnovato il suo contratto fino al 2028.

Il terzo nome nella lista di mercato rossonera è quello di Ousmane Diomande, difensore classe 2003 in forza allo Sporting Lisbona. Il centrale ivoriano ha largamente dimostrato le sue qualità e la richiesta del club portoghese ne è la conferma: servono infatti 35 milioni di euro per convincere i Leoes. Sulle sue tracce ci sarebbe anche alcuni club di Premier League e non solo.