Morata al Milan: un investimento che non rende?

Cominciano a salire i primi dubbi sulla scelta rossonera dell’attaccante con Morata che non offre i frutti sperati ad inizio stagione

Il Milan non sta affrontando una delle sue migliori stagioni, con diverse problematiche evidenti che stanno portando a scarsi risultati e una posizione di classifica poco gradevole. Tutta la piazza rossonera infatti nelle ultime settimane si è scagliata contro i calciatori e la società per via delle prestazioni non ritenute all’altezza che al momento portano ad un’insolita ottava posizione: dovesse finire ora il campionato, il Milan si ritroverebbe fuori dalle competizioni europee.

C’è bisogno al più presto di una svolta in casa Milan e, una mano, sarebbe utile anche dai calciatori che scendono in campo ogni settimana: in uno spogliatoio diviso per via delle scelte di Fonseca – soprattutto sulla gestione di Theo e alcuni compagni – porta a diverse conseguenze anche sulle risposte che il tecnico vuole ricevere durante i match. Una delle maggiori problematiche dei rossoneri è sicuramente l’attacco, non incisivo come lo scorso anno: sostituire un centravanti del calibro come Giroud, che ha scritto la storia recente del club, non era affatto facile. Per farlo, la scelta è ricaduta su Morata.

L’ex Atletico Madrid non è partito alla grande in questa stagione, anche per via di alcuni acciacchi che lo hanno costretto a stare fermo per alcune settimane. Le sue prestazioni però, non entusiasmano a pieno la tifoseria e, nelle ultime settimane, anche la dirigenza che sta cominciando a porsi delle domande sull’investimento fatto nell’ultima sessione di calciomercato.

Morata e la difficoltà a trovare il gol: il dato preoccupa

Morata sta cominciando a far discutere di sé a seguito di prestazioni non all’altezza, con enormi difficoltà a trovare la via del gol nonostante molte occasioni importanti per realizzarne alcuni.

L’ultima rete risale al 30 novembre, nella sfida contro l’Empoli in campionato: da allora, lo spagnolo, ha collezionato presenze altalenanti e dubbiose sul suo futuro.

Un dato incredibile per quello che riguarda essere un centravanti di grande valore: a questo punto della stagione, lo scorso anno, con la maglia dei Colchoneros, registrava 5 reti in Champions League e ben 9 in Liga.

Al momento la stagione attuale di Morata è deludente come riporta Tuttosport, con sole 4 reti in campionato e una sola in Champions: gli infortuni hanno sicuramente condizionato il suo rendimento, ma ora c’è bisogno di una svolta per aiutare il Milan a risorgere dalle ceneri. Morata ha bisogno quanto prima di ritrovarsi, per il suo bene e quello del club di appartenenza.