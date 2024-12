News Milan, Fonseca coccola Camarda: “L’errore da non commettere è…”

Il tecnico portoghese si coccola il giovane attaccante rossonero: in conferenza stampa parla di Camarda e accenna agli errori da non commettere.

Il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo domani sera contro il Genoa di Patrick Vieira, sul prato di San Siro alle ore 20:45: i rossoneri sono a caccia dei tre punti dopo la sconfitta contro l’Atalanta, anche per avvicinare la Juventus, reduce dal pareggio casalingo contro il Venezia. Milan che in campionato deve trovare un pò di continuità per risalire la classifica e accorciare sulle prime della classe, con la capolista Atalanta che dista a 15 punti.

Con ogni probabilità, domani Fonseca si affiderà a due giovani del Milan Futuro, Liberali e Jimenez, con un terzo pronto a subentrare: Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che già lo scorso campionato aveva esordito in Serie A grazie a Stefano Pioli. Fonseca continua a puntare sul giovane attaccante, che lo ha fatto esordire anche in Champions League.

Milan-Camarda, Fonseca crede in lui: il messaggio in conferenza

Alla vigilia del match tra Milan e Genoa, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e parlare di alcuni singoli, uno su tutti Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che sta collezionando minuti in prima squadra, soprattutto quando uno tra Morata e Abraham non sono disponibili.

Queste le parole del tecnico rossonero sul giovane attaccante:

Camarda dobbiamo lasciarlo crescere con equilibrio: non dobbiamo creare pressioni su di lui, a volte aspettative e pressioni che si fanno con i giovani non sono buone cose. Francesco è giovane ed equilibrato, lasciamolo così: sono attento al suo lavoro, devo pensare bene al suo impiego. I giovani devono giocare nel momento giusto, è un giovane che ha qualità, che deve continuare a crescere. Non deve avere il peso di essere decisivo.

Parole al miele dunque per l’attaccante 2008 del Milan, convocato da Fonseca anche per la sfida di domani contro la squadra rossoblu. Camarda deve ancora trovare la via del gol con la maglia della prima squadra, ma con il Milan Futuro sta facendo buone cose.