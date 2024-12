News Milan, il titolarissimo brucia le tappe: si svuota l’infermeria, ci sarà contro la Roma

Inizia a liberarsi l’infermeria rossonera, l’attesissimo titolare a un passo dal rientro: Fonseca può sorridere

Il Milan si prepara a tornare in campo domenica in un’importante sfida contro la Roma a San Siro. Dopo aver concesso tre giorni di riposo per Natale, Paulo Fonseca guida l’allenamento a Milanello, con buone notizie che arrivano direttamente dall’infermeria.

C’è un ritorno importante, infatti, che darà nuova linfa al centrocampo rossonero. Si tratta di Ismael Bennacer che tornerà disponibile per il prossimo match, secondo quanto evidenziato da “Tuttosport”. Una notizia incoraggiante per il tecnico portoghese e i tifosi: il peso dell’algerino nell’equilibrio della squadra ha un grande significato e il ritorno sul terreno di gioco è attesissimo da tempo.

Bennacer ma non solo: si sfolla l’infermeria rossonera

Inoltre anche Alvaro Morata è tornato ad allenarsi con i compagni. L’attaccante spagnolo, che si sta lentamente integrando nel progetto rossonero, punta a tornare titolare da subito nella sfida contro i giallorossi di Ranieri.

La sua presenza gli consentirà di essere una preziosa alternativa per il reparto offensivo, che sarà privo di Rafael Leao. Il portoghese non potrà infatti scendere in campo, in quanto sta recuperando dall’elongazione del flessore, patito nell’ultima partita contro l’Hellas Verona.

L’esterno portoghese è però in netta ripresa e in corsa verso un appuntamento decisivo: la semifinale di Supercoppa Italiana con la Juventus, che si giocherà il 3 gennaio a Riyadh. L’obiettivo di Fonseca è di non esporlo ad ulteriori rischi, recuperando totalmente il giocatore e ritrovandolo in forma per una gara molto importante per la stagione dei Diavoli.

Il ritorno di Bennacer e Morata è una vera e propria infusione di fiducia per il Milan, il cui progetto è quello di lasciare il 2024 con una vittoria importante contro una squadra che era pronosticata come diretta rivale per un posto in Champions.

Fonseca potrà dunque contare su una rosa quasi al completo, cosa che ha sempre molto valore nei momenti cruciali di stagione quando ogni punto può essere di capitale importanza.

Anche la partita con la Roma ha molto in gioco, dato che entrambe le squadre vorranno confermare i progressi visti nelle ultime partite. Per i rossoneri sarà importante puntare sul fattore casalingo e sull’esperienza di alcuni giocatori chiave, come Bennacer, che è pronto a tornare al suo ruolo di regista, fornendo la solita prestazione tenace a centrocampo. L’infermeria sta iniziando a liberarsi, e la squadra si avvia verso l’allenamento al completo alle soglie di due appuntamenti fondamentali.