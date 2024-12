“Non è un ambiente sereno”: la sentenza sul Milan è tremenda

Il Milan sta vivendo un momento di crisi durissima: il pareggio di San Siro contro il Genoa è solo l’ennesimo risultato deludente dei rossoneri allenati da Fonseca.

Crisi nera per il Milan. I primi mesi di stagione dei rossoneri sono stati più che deludenti. La classifica è pessima, i risultati stentano a decollare, i rossoneri sono ormai fuori dalla lotta scudetto. La stagione sembra quindi già segnata, con Fonseca che non è ancora riuscito ad incidere positivamente sulla rosa a sua disposizione.

L’ambiente, a partire dai tifosi, sembra abbattuto, manca di entusiasmo ed emozioni. Tante le critiche che circolano, sul web, da tifosi e addetti ai lavori. Non mancano le analisi e i commenti su una situazione che non è certo rosea.

Milan, sentenza dura sull’ambiente rossonero

Blerim Dzemaili, ex centrocampista e oggi opinionista televisivo in Italia, ha parlato del momento del Milan (e non solo) ai microfoni di Radio Capri:

“Il Milan non è un ambiente bello e sereno ora e si vede anche in campo. Più che altro mi sembra che l’allenatore sia un po’ contro la società. C’è tanta confusione, bisogna capire bene la situazione. Il Milan ha tanta qualità, ma se non la metti come dice il mister, è meglio giocare con un giovane. Il Milan, in questo momento, non può dare il meglio e c’è da riflettere a gennaio”.