Nuovo allenatore Milan: la scelta di Ibra dopo la contestazione

Sono arrivate dure contestazioni con Ibrahimovic nel mirino dei tifosi, che lo “accusano” di aver sbagliato la scelta sulla guida tecnica.

Nel mirino, questa volta, ci sono finiti anche i calciatori. “Lo specchio della società” scrivono in uno striscione, in riferimento al carattere e alla voglia non mostrata in campo, come accusano i tifosi, con Ibrahimovic chiamato a prendere davvero in mano questo Milan, con i tifosi che vorrebbero un dietro-front sulla guida tecnica.

Come fanno sapere da Tuttosport, gli stessi tifosi non avrebbero preso bene, a tempo debito, la scelta di andare su Fonseca e non su uno come Antonio Conte. Anche le leggende rossonere, nel corso di questi giorni, hanno rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione complessa che si sta vivendo al Milan, con alcuni nomi che sono circolati in merito al futuro del club rossonero.

Nuovo allenatore Milan: contestazione dei tifosi, sarà Ibra a scegliere

Si auguravano al Milan di passare un momento diverso, alla celebrazione dei 125 anni di storia gloriosa rossonera. Come se non bastasse la polemica legata all’assenza pesantissima di Paolo Maldini, i rossoneri devono anche fronteggiare questa vera e propria crisi d’identità, con i tifosi che hanno fischiato e fatto rumore anche all’esterno del luogo scelto per la cena di fine anno di dirigenti e squadra.

Sono venute fuori molti rumors in questi giorni, tra le dichiarazioni delle stesse leggende del Milan e una contestazione aperta da parte dei supporters rossoneri che, pur supportando il Milan per amore della propria squadra, manifestano tutto il loro disappunto per una situazione di classifica che un club glorioso come quello di Milano, sponda rossonera, non merita.

Ibrahimovic continua a dare fiducia al suo allenatore e i risultati dovranno dargli ragione. Altrimenti, in ogni caso, di fronte ad una possibile debacle e prima di vedere la situazione precipitare, ci sono due nomi tra i tanti che risultano essere i più “concreti” per la panchina del Milan, in caso di esonero per Fonseca.

Esonero per Fonseca? Dipende da Ibra, i possibili risolvi

Tra i possibili risvolti, solo quello di un dietro-front da parte di Zlatan Ibrahimovic, per lo scossone che arriverebbe in rossonero. Nel corso della giornata di ieri sono venute fuori anche le parole dell’ex rossonero Evani che, conoscendo benissimo Roberto Mancini per l’esperienza condivisa in Nazionale e non solo, ha dichiarato di vedere l’ex CT della Nazionale italiana come profilo giusto per la panchina dei rossoneri, proprio al posto di Fonseca. E lo stesso Mancini è nella short-list assieme ad altri due allenatori possibili, in caso di dietro-front appunto di Ibrahimovic sull’allenatore.

La scelta di Ibrahimovic sull’esonero di Fonseca

La scelta di Ibra è quella di continuare con Fonseca, nonostante la contestazione del tifo rossonero. Poi però c’è il campo, ci sono i risultati. E di fronte a dei possibili mancati risultati, a quel punto, Ibra sarà costretto a guardarsi intorno, oltre il tecnico portoghese. Oltre a Mancini, tra gli allenatori liberi, ci sono sempre Sarri e Allegri. Il Milan cercherebbe, a quel punto, un profilo importante, senza scegliersi la guida del traghettatore, fino alla fine di questa stagione. Ibrahimovic conosce benissimo Allegri e Mancini con i quali ci ha condiviso l’esperienza da giocatore. Con Sarri avrebbe potuto in passato, ma i due non si sono mai incrociati.