Paolo Maldini, messaggio dopo Milan Genoa: parole da brividi verso i rossoneri

Pochi minuti fa la leggenda rossonera Paolo Maldini è tornato sui social ed ha mandato un netto messaggio a tutti. Ecco le dichiarazioni.

Non è una serata semplice per i tifosi del Milan e sicuramente non sarà facile dopo queste parole. Questa sera Paolo Maldini era il grande assente, la leggenda rossonera non era presente a San Siro per celebrare il 125 anniversario dalla nascita del Milan, un compleanno che più amaro non poteva essere.

Oltre allo scudetto, ormai utopia per i colori rossoneri, anche la corsa alla Champions League è complicata e il Milan è davvero in grosse difficoltà. Al termine del match i tifosi, in particolare quelli della Curva, si sono riuniti per contestare la società ed è una situazione piuttosto complicata. A peggiorare le cose in questi minuti Paolo Maldini ha mandato un messaggio da brividi al Milan e tutti i tifosi stanno inondando i social pregandogli di ritornare.

Maldini, ecco il post per celebrare il Milan

Cacciato in malo modo dalla società Maldini non ha dimenticato i colori rossoneri ed anzi ha postato sui social un messaggio davvero da brividi: “Tanti auguri A.C Milan! Per i tuoi 125 anni! Nessuno potrà scalfire il tuo legame con la famiglia Maldini, la storia è memoria”, ha chiuso il messaggio Paolo.

All’interno del post una foto che raffigura tutta l’epopea della famiglia Maldini, fino alla foto dell’ultimo scudetto da dirigente insieme al fido Massara e questo post sta ottenendo diversi apprezzamenti con i tifosi che invitano l’ex bandiera a tornare! Anche Theo ha commentato con un cuore il messaggio dell’ex giocatore e bandiera rossonera.