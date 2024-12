Prestito interrotto: torna subito al Milan, decisione durissima

Il calciatore tornerà al Milan: il club ha deciso di interrompere il prestito. Nuovi problemi per i rossoneri, tutti i dettagli

Per il Milan il momento è di quelli tesi. Eppure, mercoledì sera è arrivata una vittoria molto importante in Champions League. Una vittoria che consente ai rossoneri di avvicinarsi significativamente alla qualificazione agli ottavi senza passare dai Play Off.

Sarebbe un traguardo importante per una squadra che aveva iniziato il percorso con due sconfitte in due partite.

La vittoria però è l’unica cosa che si salva dalla partita di mercoledì e a dirlo è lo stesso Paulo Fonseca, deluso dall’atteggiamento di alcuni giocatori, in partita così come in allenamento.

Intanto fra due giorni c’è il Genoa in campionato e fra poche settimane inizierà la sessione di mercato di gennaio, e il Milan dovrebbe intervenire con almeno un paio di rinforzi.

In attesa di capire cosa succederà nel mercato di entrata (con i tifosi che chiedono un difensore e un centrocampista), è di oggi la notizia dell’imminente rientro da un prestito.

Il club ha infatti deciso di interromperlo e di rispedire immediatamente il calciatore a Milano. Questo significa che la società dovrà trovargli una nuova sistemazione.

Torna al Milan dal prestito: il club ha deciso così

Il calciatore in questione è Marco Pellegrino, difensore centrale acquistato dal Milan nell’estate del 2023 per circa 3 milioni. Un investimento che si è rivelato completamente sbagliato.

L’impatto è stato subito negativo, tant’è che il Milan lo ha spedito prima in prestito alla Salernitana e poi, l’estate scorsa, è tornato in Argentina per vestire la maglia dell’Independiente.

Anche in questo caso, le cose sono andate malissimo. In campo e anche fuori.

Pellegrino infatti ha avuto anche problemi fuori dal campo: l’Independiente per un periodo lo aveva messo fuori rosa per la partecipazione ad un party su uno yacht.

Ora, come scrivono dall’Argentina, la società ha deciso di interrompere il prestito e di rispedire Pellegrino a Milano.

Un bel problema per i rossoneri, che dovranno trovare una nuova sistemazione ad un giocatore che, a 22 anni, non sembra dare segnali positivi per il presente e per il futuro.

Nell’estate del 2023, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028 per i rossoneri.

Un accordo lunghissimo e oggi è difficile pensare che un club sia disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Ecco perché sarà probabilmente necessario trovare un nuovo prestito, magari in Italia nelle serie inferiori.

Non è da escludere anche un utilizzo con il Milan Futuro in Serie C, se proprio non si dovesse trovare una squadra pronta a prenderlo.