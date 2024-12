Primo colpo di gennaio per il Milan: arriva grazie a Tomori

Il Diavolo pronto a un mercato da protagonista, Tomori sblocca tutto: la sua cessione favorisce il primo affare del nuovo anno per i rossoneri

Fuoco alle polveri, tra pochissimo, ma non stiamo parlando dei petardi di Capodanno, bensì di ‘botti’ di altro genere. Vale a dire, quelli di calciomercato, con la sessione di trasferimenti di gennaio che si aprirà ufficialmente giovedì. E che come al solito si presenta tra rumours e ipotesi a getto continuo, sempre più presenti man mano che si avvicina la partenza della finestra invernale. Che potrà risultare molto importante per diversi club in Serie A e forse anche per il Milan.

Per i problemi legati agli infortuni, per correggere scelte sbagliate in estate, per rinforzare la propria rosa e inseguire meglio i propri obiettivi, questi i motivi che spingono le grandi nostrane sul mercato. Il Diavolo, dal canto suo, ha lasciato qualche lacuna di troppo nella rosa e i dati in classifica parlano chiaro. Ecco perché sarebbe necessario qualche innesto di grande qualità, per darsi maggiori chances di risalita da qui in avanti. Una carta fondamentale potrebbe essere Fikayo Tomori.

Il difensore inglese in passato è stato un importante punto di riferimento in retroguardia, oggi invece appare finito piuttosto ai margini. Il club ha già fissato il suo prezzo d’uscita intorno ai 25 milioni di euro. E la sua partenza potrebbe rappresentare la svolta per il primo rinforzo del 2025.

Milan, Tomori via: così parte l’assalto definitivo a Ricci

Se le richieste del Milan venissero accontentate, il Diavolo potrebbe fiondarsi con grande convinzione su Samuele Ricci, obiettivo di lunga data per il centrocampo.

Lo riporta ‘Calciomercato’, affermando come i rossoneri siano a conoscenza del fatto che per il centrocampista Cairo non intenda fare sconti. Per convincere il Torino al via libera a gennaio, servono tra i 30 e i 35 milioni, risorse che nelle casse sarebbero pronte a disposizione per l’appunto solo con la partenza del difensore. Proprio a Torino, sponda Juventus? Questo si vedrà.

Milan, Fonseca glissa sul mercato ma attende rinforzi: il punto

Sulla vicenda Tomori, è stato interpellato anche Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha spiegato che per lui la notizia dell’eventuale partenza del difensore sarebbe una novità, un tema comunque cui non pensare in questo momento.

Per ora, c’è effettivamente da pensare al campo e ai prossimi impegni. Ma dei rinforzi, all’allenatore lusitano, servirebbero davvero. Un centrocampista, per l’appunto, ma anche un laterale mancino come vice Theo Hernandez. Magari, anche un attaccante. Ma soltanto l’evolversi degli scenari potrà chiarire quali e quanti colpi potrà permettersi il Milan nelle prossime settimane.