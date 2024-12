Serie A, svelati anticipi e posticipi dalla 21esima alla 23esima giornata: quando gioca il Milan

La Lega Serie A ha svelato gli orari delle partite dalla 21esima alla 23esima giornata del campionato italiano. Ecco quando giocherà il Milan.

Ci stiamo avvicinando sempre più verso il giro di boa. Fino ad ora non si può dire sia stato un girone d’andata esaltante per il Milan di Paulo Fonseca, che sosta all’ottavo posto con 23 punti, a fronte di sei successi, cinque pari e quattro sconfitte. Uno score che va migliorato immediatamente per evitare di vedersi allontanare anche il treno Champions League, a partire dalla gara di questa sera contro il Verona.

Dopo Natale, i rossoneri saranno attesi da un tour de force che comincerà domenica 29 contro la Roma a “San Siro”, cui seguirà il viaggio in Arabia Saudita che, come si augurano i tifosi rossoneri, si prolungherà dal 3 al 6 gennaio, date in cui sono fissate rispettivamente semifinale ed eventuale finale della Supercoppa Italiana. Leao e compagni saranno impegnati contro la Juventus e, in caso di successo, contro la vincente tra Inter e Atalanta. Il Milan si augura di tornare in Italia con un trofeo da aggiungere in bacheca, per proiettarsi nuovamente in campionato e avviare il girone di ritorno contro il Cagliari e recuperare l’ultimo turno d’andata contro il Como. Nel frattempo sono stati definiti anticipi e posticipi dalla 21esima alla 23esima giornata.

Definiti anticipi e posticipi di Serie A: svelate le date di derby e Juventus-Milan

Quattro giorni dopo la sfida ai lariani, il Diavolo sarà di scena a Torino contro la Juventus per cercare di alzare il livello soprattutto di emozioni rispetto alla gara d’andata, terminata a reti bianche. Il big match dell’“Allianz Stadium” andrà in scena sabato 18 gennaio alle ore 18 e sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Otto giorni dopo, domenica 26 all’ora di pranzo, si tornerà al “Giuseppe Meazza” per sfidare il Parma di Fabio Pecchia, ancora una volta partita visibile solo su DAZN. Gli impegni contro i ducali e la Vecchia Signora saranno intervallati dalla penultima giornata di Champions League contro il Girona, fissata per mercoledì’ 22 alle 21. Non ci si ferma un attimo poiché, dopo la sfida casalinga contro gli emiliani e a seguito dell’ultimo giro di Champions (tutte le gare in contemporanea mercoledì’ 29 alle 21, Milan di scena a Zagabria contro la Dinamo, sarà ancora derby. Domenica 2 febbraio alle 18 la “Scala del Calcio” sarà il teatro della stracittadina, in cui il Diavolo padrone di casa affronterà l’Inter, desiderosa di vendicare la sconfitta dell’andata, con diretta su DAZN e Sky.

Saranno settimane ad altissima tensione, tutte da vivere nell’augurio che possano coincidere con la risalita del Milan di Fonseca.