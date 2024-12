Theo e Calabria sotto attacco, interviene Maignan: messaggio commovente del portiere

Tira aria di tempesta in casa Milan. Theo Hernandez e Calabria sono sotto attacco da parte del popolo rossonero. A sostenere i laterali è intervenuto Mike Maignan.

Neanche il successo maturato all’87’ contro lo Stella Rossa è servito per placare gli animi in casa Milan. C’è aria di nervosismo e tensione dalle parti di Milanello, non solo proveniente dall’esterno per i fischi e le critiche da parte del popolo rossonero, ma anche dall’interno, travolgendo alcuni dei leader tecnici e carismatici della truppa di Paulo Fonseca.

Lo sfogo nel post partita del tecnico portoghese ha fatto intendere che nello spogliatoio non tutti remano dalla stessa parte. Seppur non abbia fatto nomi, l’ex Roma e Lille sembra avere nel mirino calciatori come Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Importante sarà il confronto di questi giorni tra allenatore e squadra, ma neanche i tifosi hanno apprezzato l’atteggiamento forse troppo di sufficienza da parte di molti dei calciatori schierati da Fonseca mercoledì contro i serbi.

Il capitano è stato addirittura beccato dai fischi di “San Siro” all’uscita del cambio, al seguito del quale non avrebbe nemmeno salutato l’allenatore in panchina. Un atteggiamento che ha scatenato una tempesta mediatica, cui tuttavia ha cercato di rimediare Mike Maignan.

Milan, Theo e Calabria nel mirino dei tifosi: Maignan sostiene i compagni

Il portiere ha pubblicato tre storie emblematiche sul proprio profilo Instagram, prima delle quali lo ritrae dita al cielo con la scritta “Riconosco i sacrifici”. Sembra un’anticipazione delle due storie seguenti, che lo ritraggono assieme a Calabria e a Theo Hernandez. Un messaggio che lascia trasparire il sostegno dell’estremo difensore francese verso i compagni di squadra, finiti nell’occhio del ciclone per le recenti vicende.

Un segnale che fa onore a Maignan, che esprime vicinanza a due calciatori che compongono quello che è lo zoccolo duro del Milan da diversi anni, culminati con la vittoria dello scudetto di cui i tre furono protagonisti indiscussi. In un momento così delicato, con il Milan che rischia di scivolare in classifica in Serie A, e con la tifoseria che storce la bocca di fronte al comportamento in campo di alcuni pilastri, è fondamentale stringersi e fare gruppo. “Magic Mike” lo sa bene e le storie pubblicate sono il riassunto di ciò che il portiere rappresenta nell’ecosistema rossonero, nella speranza che si possa ripartire tutti insieme e trovare finalmente la continuità non solo di risultati, ma anche e soprattutto di coesione nel gruppo squadra.