Ultim’ora Milan, dall’infermeria arrivano buone notizie: ci sarà con la Roma

Dall’infermeria rossonera arrivano buone notizie: il tecnico Fonseca ha praticamente recuperato uno dei suoi top per la gara con la Roma.

Dopo il successo in esterna contro l’Hellas Verona, il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo nelle mura amiche di San Siro domenica prossima, alle ore 20:45, contro la Roma di Ranieri: rossoneri e giallorossi si affronteranno nel loro ultimo match di questo 2024, in una sfida che si spera possa regalare tante emozioni, con due squadre a caccia di punti importanti per la propria classifica. Il Milan per riavvicinarsi alla zona Europa, la Roma per allungare sulla zona retrocessione e provare a mettere un pò di pressione a quelle che le stanno davanti.

Verso Milan-Roma, Fonseca recupera un top

Per la squadra rossonera non è affatto un buon periodo, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista degli infortuni: nelle ultime settimane, tanti sono stati i problemi per i calciatori rossoneri, con l’infermeria che si è riempita. L’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Leao, con la speranza che possa essere recuperato per la Supercoppa italiana. Nel frattempo, arrivano buone notizie invece sulle condizioni di Pulisic.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, c’è parecchio ottimismo per il rientro di Pulisic in vista della gara contro la Roma. L’americano si era fermato nel match contro l’Atalanta per una lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro, e sta rispondendo molto bene al lavoro di recupero. Fonseca è ottimista per averlo contro i giallorossi, se non per tutta la gara almeno per uno spezzone di partita.