Ultim’ora Milan, Fonseca può sorridere: rientrerà presto in gruppo

Il tecnico portoghese potrà ben presto ritrovare un calciatore per le prossime gare di campionato e Champions League.

Il Milan di Paulo Fonseca è atteso da un periodo piuttosto impegnativo in questo fine 2024, che proseguirà anche all’inizio del 2025: in questi ultimi 28 giorni, i rossoneri dovranno affrontare 6 match delicati, tra Campionato, Champions League e Coppa Italia. Prima il Sassuolo in coppa, poi l’Atalanta in campionato, lo Stella Rossa in Europa, e infine Genoa, Verona e Roma per le ultime tre partite di quest’anno solare. Qualche giorno più tardi, sarà la volta di affrontare la Juventus nella semifinale di Supercoppa.

Milan, rientro in gruppo in settimana: Fonseca sorride

In vista dei numerosi impegni in programma nelle prossime settimane, il Milan può sorridere: in questi giorni, infatti, tornerà a disposizione di Paulo Fonseca un giocatore importante della rosa, Ismael Bennacer.

L’algerino, out ancora dalla prima sosta per le nazionali di questa stagione a causa di una lesione al polpaccio, tornerà a disposizione del tecnico portoghese questa settimana. Verrà piano piano reinserito nel gruppo, senza forzare, per poi provare a convocarlo per questi ultimi impegni del 2024. E visto il fitto calendario, il rientro di Bennacer può essere importante per far rifiatare altri interpreti.