ULTIM’ORA – Milan, non solo Maignan e Reijnders: fatta per il rinnovo di un altro top

Buone notizie in casa Milan dopo giorni decisamente non semplici. Oltre a Mike Maignan e Tijjani Reijnders, un altro titolarissimo rinnoverà il suo contratto in rossonero.

Giornata tutt’altro che banale per il Milan e per il popolo rossonero. Il Diavolo festeggerà questa sera il suo 125esimo anniversario di storia, provando a rendere ancor più dolce la festa battendo anche il Genoa. I tifosi vogliono solo godersi una bella serata, dopo alcuni giorni abbastanza complessi con diversi scossoni all’interno dello spogliatoio.

In attesa di questa sera, però, arrivano altre notizie positive che non possono che far contenti i milanisti. Negli ultimi minuti, infatti, sembrerebbe essere arrivata l’accelerata decisiva per il rinnovo di un top rossonero. E non si tratta né di Mike Maignan e né di Tijjani Reijnders, per i quali la definitiva fumata bianca è comunque ad un passo.

Pulisic fa felici i tifosi: accordo con il Milan per il rinnovo fino al 2028

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, è ormai in via di definizione l’accordo tra il Milan e Christian Pulisic per il rinnovo di contratto. La scadenza, attualmente fissata al 2027, verrà prolungata fino al 2028 con opzione di allungare il contratto fino al 2029. Ricco adeguamento di ingaggio, con lo statunitense che arriverà a guadagnare una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro, diventando uno dei più pagati in rosa.

Sorriso a trentadue denti per i tifosi del Milan. In questa stagione Pulisic ha dimostrato di poter essere il vero fenomeno della squadra, con uno score che parla di 5 gol e 5 assist in 14 presenze. L’ex Chelsea è una pedina inamovibile nello scacchiere di Paulo Fonseca e questo rinnovo di contratto dimostra come il Milan voglia renderlo ancor più centrale nel suo progetto, ma anche come Pulisic non abbia nessuna intenzione di cambiare aria.

Arrivato nell’estate 2023 per circa 20 milioni di euro, Capitan America ha subito conquistato il cuore dei tifosi rossoneri. Questo è stato poi l’anno della consacrazione, che ha permesso a tutto il mondo di rivedere il fenomeno visto con la maglia del Borussia Dortmund nei suoi primi anni di carriera. Con il Milan Pulisic è tornato ad essere grande.

Il matrimonio durerà ancora molto a lungo e la speranza è che insieme ci si possa togliere più di qualche soddisfazione. Questa stagione sembra già abbastanza compromessa, ma con un Pulisic al meglio sognare non è impossibile.