Un nuovo dubbio in casa Milan: ribaltone improvviso per l’attaccante

Le ultime gare potrebbero cambiare le cose in casa Milan. L’allenatore rossonero potrebbe trovare una novità improvvisa nel reparto.

La vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo ha dato tante soddisfazioni in casa Milan. Tante risposte per Fonseca che ha capito che può contare su una rosa maggiore ai 12-13 elementi di cui si parlava a inizio stagione. Il club rossonero sembra aver trovato continuità e i tifosi sperano che si possa continuare su questo trend.

Fonseca ha lanciato diversi giocatori e finalmente rispetto all’era Pioli uno dei giocatori che – nonostante gli altri e bassi – sembra convincere è il nigeriano Samu Chukwueze. L’esterno a volte ha deluso ma sembra essere ben più che una semplice riserva e Fonseca può contare quindi su un esterno offensivo che permette anche il cambio ruolo a Pulisic.

Nelle idee di Fonseca Chukwueze potrebbe alternarsi con Musah a seconda della partita sulla destra mentre Pulisic verrebbe utilizzato come fantasista sulla trequarti. Nessun sacrificio del talento americano mentre Chukwueze deve assolutamente migliorare nella fase difensiva, lo abbiamo notato anche in Milan-Empoli e l’equilibrio deve essere totale, in entrambe le fasi. Il Milan crede in Samu e come riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore si candida a non essere solo un giocatore di coppa.

Milan, Chukwueze si candida per una maglia da titolare

Come sottolinea la rosea l’attaccante nigeriano non è molto contento di essere solo una riserva e la sfida contro il Sassuolo può rilanciare assolutamente le sue ambizioni. Il club rossonero può sorridere, ha un’arma in più e Chukwueze finora ha dato un grande apporto nelle coppe. Ieri ha fatto bene contro il Sassuolo mentre lo scorso anno ha avuto un grande ruolo nelle gare di Champions League contro Borussia Dortmund e Newcastle.

Lo scorso anno fu frenato dai problemi fisici e dalla Coppa d’Africa, ora invece ci sono tante gare e l’esterno di origini africane vuole far bene e dimostrare a Fonseca e tifosi di poter essere decisivo. Fonseca ha un’arma in più e già a Bergamo il calciatore si candida ad una maglia da titolare. Ci sarà un forte ballottaggio con il tecnico che valuterà se avere una squadra iper offensiva con Samu o con maggiore equilibrio e in tal caso sarà decisivo il ruolo di Musah. Il Milan può in ogni caso sorridere, c’è maggiore scelta e Chukwueze aiuta i rossoneri.