Verona-Milan, Gabbia fa chiarezza: il messaggio è netto!

Matteo Gabbia fa chiarezza sull’ambiente Milan dopo la vittoria contro il Verona: il messaggio è netto!

Dopo il triste 0-0 raccolto in casa contro il Genoa, il Milan di mister Paulo Fonseca torna a fare risultato pieno in campionato. Nonostante le mille difficoltà, relative alle numerose assenze e all’infortunio a gara in corso di Leao, la squadra rossonera è riuscita ad espugnare il Marcantonio Bentegodi, mandando ko l’Hellas Verona di Zanetti con il punteggio di 1-0.

A decidere la sfida è stato Tijjani Reijnders, autore di uno stupendo gol, propiziato da un spunto preziosissimo di Fofana. Proprio il centrocampista olandese, con la rete messa a referto stasera, ha eguagliato il suo record di gol stagionali registrato nei maggiori 10 campionati europei. Il calciatore rossonero ha totalizzando sin qui 4 reti in 15 presenze (4 anche nel 2021/22, ma in 33 gare con l’AZ). Dopo la sofferta vittoria, il primo rossonero a parlare ai microfoni di Dazn è stato proprio Tijjani Reijnders, affiancato da Matteo Gabbia durante l’intervista. Proprio il difensore rossonero ha voluto fare chiarezza su quella che è l’attuale situazione al Milan.

Gabbia fa chiarezza sul momento del Milan

Al termine della gara, Tijjani Reijnders e Matteo Gabbia hanno commentato con grande soddisfazione il successo ottenuto sul prato verde del Marcantonio Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il primo a parlare è stato il centrocampista olandese, premiato dalla Lega di Serie A con il premio man of the match: “Dovevamo rispondere dopo il pareggio 0-0 col Genoa. Era importante portare a casa i 3 punti, non era una partita facile. Assist Fofana? Mi ha messo in porta, dovevo solo concludere”.

Mentre Matteo Gabbia è stato molto diretto sulla situazione in casa rossonera: “Se l’ambiente è positivo? Assolutamente sì, l’ambiente è sano ed i ragazzi sono positivi. Non siamo contenti perché stanno faticando ad arrivare i risultati, ma la mentalità è quella giusta. Una vittoria così sofferta su un campo difficile è importante e ci portiamo a casa i tre punti. C’è l’obbligo di cercare in tutti i modi di mettere a posto la classifica. Nessuno di noi è contento, vogliamo fare di più, stiamo cercando di farlo nel nostro lavoro quotidiano. Adesso abbiamo situazioni difficili, ci mancavano tanti giocatori. Ma tutti quelli che sono entrati hanno avuto un grande impatto. Reijnders? Fenomenale, non è la prima volta che lo dico. Stamattina gli ho detto “Tijji per favore, fammi vincere la partita che io cerco di non prendere gol”. È uno di parola”.