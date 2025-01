Affare fatto Milan, tutto confermato: arriva oggi, i dettagli della trattativa

Affare fatto in casa Milan. La notizia degli ultimi giorni è stata confermata. Il calciatore approderà oggi per iniziare la nuova avventura.

Il pari beffa con il Cagliari ha riportato il Milan sulla terra dopo l’euforia vissuta in Arabia Saudita per la conquista della Supercoppa ai danni dell’Inter. Conceiçao dovrà fare breccia nella testa dei suoi calciatori per dimenticare ciò che è stato a Riyadh e sabato a “San Siro”. Perché in questa stagione non c’è un attimo di sosta. Domani si ritorna in campo nel derby lombardo contro il Como, recupero della 19esima giornata. Una sfida che non può conoscere altro risultato se non la vittoria per i rossoneri.

Milan, si ritorna subito in campo a Como: i rossoneri in campo con un occhio al mercato

Nel post partita della gara contro i sardi, il tecnico portoghese si è detto molto deluso della performance dei suoi, specialmente per ciò che si è visto prima dell’intervallo. Si dice che, dopo esser intervenuto ai microfoni, Conceiçao abbia avuto un summit per discutere di mercato con la società. Un confronto per parlare dei possibili colpi in entrata come Walker e Rashford, in cima alla lista della dirigenza, ma anche sul futuro di Okafor lontano dal Diavolo. Ieri è infatti arrivata la notizia della partenza dello svizzero.

Un’indiscrezione confermata anche oggi, sia da “La Gazzetta dello Sport”, sia dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. L’attaccante saluterà oggi il Milan per iniziare un nuovo capitolo della carriera in Germania, precisamente al Lipsia. Una pista di mercato che si era fatta sempre più calda nelle ultime settimane e, fatta eccezione per una piccola frenata, era destinata alla fumata bianca. L’ex Salisburgo partirà quindi nella giornata odierna per raggiungere il club di proprietà della Red Bull.

Milan, addio a Okafor: lo svizzero atteso oggi a Lipsia per le visite mediche

Si conclude quindi l’esperienza a Milano per il classe 2000, arrivato in rossonero nell’estate 2023. Un anno e mezzo segnato dai gol in extremis che hanno fatto esplodere il popolo milanista. Tuttavia, Okafor non è mai riuscito ad imporsi durante le gestioni di Pioli e Fonseca, con soli sette gol all’attivo per un totale di 52 presenze di cui solo tredici da titolare.

L’ormai ex numero 17 del Milan proverà a cercare maggior fortuna in Germania, dove si trasferisce in prestito oneroso da un milione con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.