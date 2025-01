Beffa Milan, il colpaccio di gennaio è a forte rischio: Ibrahimovic trema

La tratta di mercato Milan-Roma si rinfresca. Le due società sembrano aver trovato la quadra per un affare che potrebbe decollare a breve.

Non poteva iniziare meglio così l’avventura di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. In una situazione di caos, dettata anche dall’esonero di fine anno di Paulo Fonseca, il tecnico ex Porto ha saputo risollevare dalle ceneri una squadra con l’umore sotto i tacchi. In una sola settimana, trascorsa in buona parte lontano dall’Italia, l’allenatore ha subito dato una forte impronta, aggiungendo in pochissimo tempo una coppa in bacheca, vinta con una rimonta clamorosa sui “cugini” dell’Inter.

Milan, dopo la Supercoppa il mercato: un calciatore nel mirino

Al fischio finale sono scattati i festeggiamenti di tutto il gruppo squadra, in cui Conceiçao è stato grande protagonista tra lacrime di gioia, balli scatenati in spogliatoio e addirittura un infortunio causato da Emerson Royal. Un tripudio che da grande consapevolezza al Milan per i mesi a venire. Dopo il meritato riposo, però, bisognerà cominciare a programmare non solo il ritorno in campo in campionato, ma anche il calciomercato. Come risaputo, il grande nome di questa sessione accostato al Diavolo è Marcus Rashford.

L’attaccante è ai ferri corti con il Manchester United e il tecnico Ruben Amorim ha deciso di escluderlo dalla rosa. La società britannica ha quindi messo sul mercato l’inglese. Un’opportunità che stuzzica e non poco i piani alti di via Aldo Rossi, che in questo mercato di gennaio puntano ad almeno un regalo di lusso più che meritato per Conceiçao. Tuttavia non solo il Milan è sulle tracce di Rashford. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, anche Borussia Dortmund e Galatasaray potrebbero inserirsi con forza nella corsa al classe ’97.

Rashford-Milan, anche Dortmund e Galatasaray sull’inglese: la notizia gela i tifosi rossoneri

È chiaro che il talento dei Red Devils faccia gola a tanti club in giro per l’Europa, malgrado negli ultimi anni Rashford abbia fatto fatica a trovare la continuità. Al momento la priorità del calciatore è quella di rimanere nei top cinque campionati continentali, per cui l’ipotesi Galatasaray appare la meno probabile. Nei prossimi giorni saranno decisivi i possibili contatti tra gli agenti del giocatore e le dirigenze interessate.

Staremo a vedere se il Milan proverà l’affondo su un attaccante che può dare ancor più imprevedibilità ad un reparto che, come si è visto anche ieri all'”Al-Awwal Park”, abbonda di qualità, velocità e cattiveria sotto porta.