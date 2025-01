Calciomercato: arriva Berardi, colpo last minute

Arriva la svolta sul futuro di Domenico Berardi: non ci saranno i rossoneri nel suo avvenire, ecco per quale squadra firmerà nel massimo campionato

Ci sono giocatori che periodicamente tornano a infiammare il calciomercato, rientrando costantemente in rumours di vario genere. Uno di questi è certamente Domenico Berardi, che nel corso degli anni è stato accostato a varie squadre importanti del nostro campionato, senza che però il suo addio al Sassuolo si concretizzasse mai. Almeno fino a questo momento.

L’attaccante calabrese ha legato il suo nome alla compagine neroverde, regalando un rendimento costante e guadagnandosi non a caso la maglia della Nazionale, con cui è stato protagonista della vittoria a Euro 2020. Sempre non per caso, il club emiliano ha patito moltissimo, lo scorso anno, il suo grave infortunio che ha rappresentato un duro colpo, contribuendo alla retrocessione in Serie B dopo oltre un decennio di massima serie.

Da qualche mese, Berardi si è ristabilito ed è tornato in campo. Dando spettacolo nel campionato di Serie B, dove in quattordici presenze ha realizzato la bellezza di 4 gol e 10 assist. Un giocatore come lui fa la differenza in cadetteria e sta lanciando il Sassuolo verso un pronto ritorno in A. Ma potrebbe essere il suo ultimo lascito ai neroverdi, dato che, a quanto pare, può partire per una nuova squadra, per il grande salto tanto atteso verso un club più importante. Il Milan ci ha pensato a lungo, ma a quanto pare la sua destinazione sarà diversa.

Berardi saluta il Sassuolo a giugno: i dettagli dell’affare con la Lazio

Secondo quanto viene riportato da ‘Milanlive’, infatti, Berardi è finito con decisione nel mirino della Lazio, che si prepara a un affare di altissimo profilo.

Già in passato i biancocelesti ci avevano pensato, ma adesso ritornano all’assalto. Berardi sarebbe il sostituto ideale di Isaksen, per il quale si prevede la cessione in estate. Il calabrese potrebbe arrivare dal Sassuolo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Berardi, non solo la Lazio: sfida a tre per l’attaccante calabrese

Accaparrarsi un giocatore simile a queste condizioni sarebbe un vero affare. Il club biancoceleste, però, non può dormire sonni tranquilli, dato che il nome di Berardi non è sparito dai radar di altri club di Serie A.

Anche altre compagini, infatti, continuano a pensare a lui e possono provare a rimettere tutto in discussione. Fiorentina e Roma, in particolare, non intenderebbero arrendersi e potrebbe anche scatenarsi un’asta.