Conceicao criptico sul calciomercato: ad una specifica domanda risponde così ai giornalisti

Milan Girona, arrivano le dichiarazioni di Conceicao ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria in Champions League.

La rete di Rafael Leao ha deciso il match tra Milan e Girona. Per i rossoneri una vittoria importantissima che darà la possibilità ai rossoneri di essere padroni del proprio destino. Nell’ultima partita contro la Dinamo Zagabria, infatti, il Milan avrà l’occasione per mantenere una posizione all’interno delle 8 squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale, senza passare per i play off. Ai microfoni di Prime Video Sergio Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara.

Conceicao sicuro: “I ragazzi hanno fatto bene, stiamo lavorando tanto”

In merito alla vittoria ed al miglioramento della classifica in Champions League: “Classifica? Devo dire che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in questa competizione. Ci sono delle cose che vanno bene ed altre meno. La cosa più importante era vincere. Anche loro hanno avuto qualche occasione importante, ma siamo stati superiori soprattutto nel primo tempo”.

Inoltre rispetto ad una domanda di mercato relativa ad un possibile nuovo attaccante in casa Milan ha scherzato con Luca Toni, nei panni di intervistatore a Prime Video, rimanendo, così, molto vago con un sorriso che lascia intendere che la società milanista potrebbe aver preso in considerazione la possibilità di intervenire sul mercato in quella zona di campo. Secondo quanto trapela nelle ultime ore, nel mirino ci sarebbe Santiago Gimenez.

Sull’atteggiamento della squadra, Conceicao cha affermato: “Nel secondo tempo c’era più paura di prendere il gol che farne un altro. I ragazzi hanno spirito, oltre al gol chiedo altre cose in gestione. In quello stiamo lavorando tanto”.