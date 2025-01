Dal Milan alla Juve, colpo da 30 milioni: ore decisive

Il mercato di gennaio potrebbe ancora sorprendere, con una trattativa tra Milan e Juventus che potrebbe arrivare alla sua conclusione.

Siamo nel pieno del calciomercato invernale, e quasi tutte le big cercano occasioni di mercato per affrontare al meglio la seconda metà del campionato.

Sia Juventus che Milan sono in piena corsa per un posto in Europa, giocano il passaggio al prossimo turno della Champions League e sono coinvolte nella Coppa Italia. Da sottolineare che la Juventus, così come l’Inter, sarà impegnata nel nuovissimo Mondiale per Club a giugno. L’ennesima competizione che va a riempire i calendari dei club.

Questo potrebbe essere il motivo per cui i bianconeri stanno cercando rinforzi sul mercato, anche alla luce delle ormai lunghissime assenze da parte di Gleison Bremer e Juan Cabal. E un giocatore del Milan potrebbe infatti salutare Milano per approdare nella Torino bianconera.

Dal Milan alla Juventus: il colpo è sempre più possibile

La Juventus torna infatti forte su Fikayo Tomori. Nonostante con l’arrivo Sergio Conceiçao la sua titolarità sia tornata, la proposta della Juventus per l’inglese, secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sarebbe davvero golosa per il club rossonero.

Si tratta infatti di un prestito oneroso di 5 milioni e un riscatto obbligatorio (condizionato a obiettivi semplici) a 20, più bonus che porterebbero la quota complessiva di 30 milioni. Un tesoretto davvero niente male, che potrebbe essere poi reinvestito a giugno.

La Juve cerca un difensore: non solo Tomori

Secondo Tuttomercatoweb la primissima scelta della Juventus per puntellare la difesa a disposizione di Thiago Motta era Ronald Araujo. Il problema è che con l’infortunio di Inigo Martinez l’obiettivo dei bianconeri è diventato più centrale nel progetto tecnico di Flick.

Nonostante Cristiano Giuntoli fosse disposto a mettere sul piatto un investimento da 50 milioni di euro, la strada per arrivare al blaugrana si è fatta troppo complicata. Negli ultimi minuti è arrivata anche la notizia da Fabrizio Romano secondo cui Araujo avrebbe trovato un accordo di massima con il Barcellona per il rinnovo.

Come alternative di lusso a Araujo ci sarebbero David Hancko del Feyenoord e proprio Fikayo Tomori del Milan. Anche se ad oggi nessuna delle due società ha ancora aperto a una cessione nella finestra di mercato di gennaio.

Da capire quindi come deciderà di muoversi nei prossimi giorni il Milan, se deciderà di lasciare partire l’inglese a gennaio o se gli rinnoverà fiducia e rimanderà tutti i discorsi sul suo futuro all’estate.