Due cessioni e poi la punta: colpo da 40 milioni

Il calciomercato del Milan passa per il grande colpo in attacco, con la bellezza di 40 milioni da investire.

Un investimento però che vorrà dire sacrificio per il club rossonero con due cessioni in arrivo, a gennaio, per piazzare poi il grande colpo sulla punta, salutando Abraham e capendo cosa farne con Alvaro Morata che, al contrario dell’inglese, ha quantomeno convinto seppur parzialmente, in rossonero.

Attraverso una duplice cessione, i rossoneri potranno prima aggiudicarsi Kyle Walker e poi piazzare il vero e proprio “all-in” sul centravanti.

Calciomercato Milan: il nuovo attaccante al posto di Morata e Abraham

A riportare la notizia sul nuovo attaccante del Milan è La Gazzetta dello Sport che, questa mattina, ha spiegato cosa ha in programma il club rossonero.

Cercherà di andare nell’immediato su due cessioni, per poi piazzare l’affare in attacco, in arrivo dal Feyenoord. L’attaccante della Nazionale messicana, anche se nato a Buenos Aires e con passaporto italiano, potrebbe finire al Milan, dopo le voci che sono circolate sia per il Napoli che per la Juventus, sul suo conto.

Si tratta infatti di Santiago Gimenez, bomber assoluto del club di Rotterdam e che in questa stagione ha trovato già la bellezza di 13 gol in 17 partite complessive. Numeri importanti, se si pensa che Abraham e Morata, in due, ne hanno trovati solo 12 di gol, rispettivamente in 24 e 22 partite. Troppo pochi per essere titolare nell’attacco al Milan.

Milan, l’attaccante arriva con i soldi di due cessioni

Il centravanti, spiega la rosea, può arrivare con i soldi di due cessioni. Non quelle di Abraham e Morata, si tratta di quelle che vedono l’uscita dal Milan di Emerson Royal e di Pavlovic. I due calciatori, nonostante i soli sei mesi passati in rossonero, potrebbero essere già esclusi dal progetto. Una presa di posizione da parte del Milan che accetterebbe le proposte che arrivano dall’estero e con la consapevolezza e l’ammissione di aver commesso qualche errore di valutazione nel mercato estivo, dando finalmente a Sergio Conceicao e al club rossonero ciò che serve, per risalire in classifica. La posizione che non compete al Milan, obbliga i rossoneri ad intervenire sul mercato. Walker è il primo colpo, poi si cercherà il grande colpo nel nome della punta, Santiago Gimenez.

La destinazione sulla duplice cessione dei difensori del Milan

Per quanto riguarda Emerson Royal, si sta cercando di costruire quella che è l’operazione in uscita. Nel dettaglio, un’operazione di prestito oneroso, con riscatto automatico poi a circa 12 o 13 milioni di euro, con trasferimento al Galatasaray. Entrambi in Turchia perché, per quanto riguarda Pavlovic, sulle sue tracce ci sarebbe Josè Mourinho col Fenerbahce, disposto a mettere sul tavolo una proposta da 20 milioni di euro. Non per meno di queste cifre le operazioni in uscita, considerando che poi per Santiago Gimenez ci vorranno, appunto, 40 milioni.