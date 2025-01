Gimenez Milan, gli ultimi aggiornamenti Sky: l’attesa continua

Proseguono i rumors sull’attaccante messicano Santiago Gimenez. Il giocatore è l’obiettivo numero uno in casa Milan.

Sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela ma in casa Milan continua la caccia all’attaccante messicano del Feyenoord Santiago Gimenez, obiettivo prioritario di questi ultimi giorni di mercato. Il giocatore è la stella del club e convincere quindi la squadra – presente anche in Champions League – a cedere è tutt’altro che facile: la società però ci sta provando.

L’attaccante è ormai la priorità del mercato rossonero, tutti hanno notato le difficoltà di Tammy Abraham e Alvaro Morata e i tifosi sperano che ci sia una sterzata sul mercato e che la trattativa possa chiudersi in tempi brevi. Il giornalista Sky Davide Baiocchini ha fatto il punto sul mercato rossonero e in particolare su questa trattativa che è tutt’altro che semplice.

Mercato Milan, arriva la sentenza in diretta

Intervenuto ai microfoni Sky Baiocchini ha chiarito la situazione del bomber messicano ed ha svelato: “Il Milan sta provando in tutti i modi a prendere Gimenez ma si tratta di una trattativa piuttosto complicata e il Feyenoord non scende sotto i 40 milioni di euro”. Il giornalista ha sottolineato però che la società ha capito la necessità della formazione di Sergio Conceicao ed infatti ha concluso in questo modo:

“Il club rossonero sta facendo tutto il possibile per chiudere positivamente questa trattativa, serve un centravanti che sostanzialmente manca ormai dai tempi di Pippo Inzaghi”, conclude cosi Baiocchini.