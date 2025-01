Il bomber arriva con lo scambio: Chukwueze la chiave

A sorpresa l’esterno potrebbe lasciare i rossoneri. Un club è fortemente interessato al giocatore e si potrebbe chiudere con uno scambio

È tempo di calciomercato in casa Milan. Archiviata la vittoria in Supercoppa, i rossoneri stanno iniziando a pensare come rinforzare la rosa a disposizione di Conceicao. Il tecnico portoghese al momento ha rimesso tutti in discussione. Tomori e Thiaw vanno verso la conferma e nelle ultime ore si sta parlando anche di un cambio di posizione per quanto riguarda Okafor. Da valutare il futuro di Chukwueze. L’esterno potrebbe trovare meno spazio con il nuovo allenatore e per questo motivo sono in corso le riflessioni del caso.

Secondo le informazioni del Daily Mail, un club avrebbe individuato in Chukwueze il giusto rinforzo per questo calciomercato e quindi potrebbe presto essere fatta una offerta al Milan. Non è da escludere che la dirigenza possa sfruttare il fatto che ai rossoneri serva una punta per proporre uno scambio e abbassare la richiesta dei meneghini. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà il tutto.

Calciomercato Milan: addio Chukwueze, scambio decisivo?

L’arrivo di Conceicao sta cambiando molto il calciomercato in casa Milan. Da Tomori a Thiaw passando anche per Okafor: il tecnico portoghese si è preso del tempo per valutare meglio la rosa e prendere delle decisioni. Di certo al momento l’intenzione della società è quella di considerare le offerte e capire come comportarsi.

Per questo motivo non è da escludere che si possa imbastire nei prossimi giorni di calciomercato una trattativa con l’Aston Villa. Il club inglese avrebbe individuato in Chukwueze il giocatore giusto per rinforzare la rosa in caso di non arrivo a Malen. E a quel punto da capire se ci sarà solo una proposta economica o magari l’inserimento di un calciatore visto la richiesta del Milan.

Il calciatore in questione potrebbe essere Duran. Il Milan lo ha cercato in passato e potrebbe rappresentare una sorta di possibilità anche in ottica calciomercato estivo. Per il momento siamo comunque nel campo di ipotesi e suggestioni e vedremo nei prossimi giorni cosa succederà.

Mercato Milan: Duran ritorna un obiettivo?

Duran potrebbe presto tornare un obiettivo del Milan entro una delle prossime sessioni di calciomercato. E l’interesse dell’Aston Villa nei confronti di Chukwueze rappresenta forse la chiave per sbloccare la trattativa e capire la fattibilità dell’operazione.