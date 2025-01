Il Milan spinge per la cessione: due club di Premier sul giocatore rossonero

Rossoneri in campo a Milanello per preparare la gara di Champions con il Girona. Continuano però le trattative di calciomercato.

Il Milan si sta allenando in questo momento a Milanello per preparare il match di domani sera contro gli spagnoli. Una gara decisiva che potrebbe dare davvero un piccola svolta alla stagione. Sì, perché se in campionato il diavolo fa fatica e viene tra l’altro dalla brutta sconfitta di Torino, in Champions League le cose stanno andando diversamente.

La classifica è ottima e, con due vittorie nelle ultime due partite, c’è la possibilità concreta di qualificarsi agli ottavi senza neanche passare dai playoff. Un risultato che rappresenterebbe un’ottima iniezione di fiducia per la squadra e che apporterebbe energia positiva a tutto l’ambiente.

Non solo però, perché a tutto questo vanno aggiunti il conseguente premio in denaro per la società e anche due partite in meno nel mese di febbraio. Dato non da poco, considerato il calendario fittissimo e i tanti infortuni.

Gli obiettivi del Milan sul mercato

A questo proposito, si continua anche a lavorare sul mercato per cercare di regalare a Conceicao innesti di qualità e che possano alzare il livello della rosa da qui in avanti. La società puntava tutto su Marcus Rashford, in uscita dal Manchester United, ma che però al momento sembra sfumare. Il nuovo obiettivo è ora Joao Felix del Chelsea, altro attaccante di grandissime qualità tecniche e un dribbling da capogiro, ma anche qui la trattativa non è semplice.

Il Milan lo vorrebbe in prestito ma i blues non sono convinti. Inoltre, gli inglesi hanno ancora un solo slot di prestiti e, dunque, ci penseranno più e più volte prima di lasciarlo andare con quella formula.

Per la difesa, invece, proseguono i dialoghi con Walker e con il Manchester City. In questo caso quella del prestito sembra una strada percorribile.

Okafor sempre in uscita dopo il rientro da Lipsia. Ora la Premier su di lui

In uscita invece Noah Okafor che, sfumato il passaggio al Lipsia, è in cerca ora di un’altra squadra. Una bella gatta da pelare questa per il Milan che si trova in rosa un calciatore destinato a partire, ma che alla fine non ha superato le visite mediche con il nuovo club. Di conseguenza, da adesso in poi non sarà così facile trovargli una nuova sistemazione.

Intanto però dei sondaggi ci sono stati, segno comunque delle qualità non da poco del calciatore. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport quest’oggi, lo svizzero sarebbe finito nel mirino di due squadre di Premier League: il West Ham e il Bournemouth. Al momento, si sottolinea, i due club hanno soltanto mostrato un semplice interesse e non c’è una vera trattativa. O perlomeno non ancora.

Staremo a vedere in questi ultimi giorni di mercato se ci saranno sviluppi da questo punto di vista o se invece i rossoneri saranno costretti a trovare un nuovo posto all’ex Salisburgo.