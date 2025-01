Il Real Madrid spaventa il Milan: Ancelotti lo vuole a gennaio

Il Real Madrid è alla ricerca di pedine per rinforzare la rosa e piomba sul calciatore rossonero: è tra i preferiti di Ancelotti.

Le prime settimane di gennaio non hanno portato nuovi innesti in casa Milan. L’arrivo sulla panchina di Sergio Conceicao ha cambiato i piani della dirigenza ma nel corso dei prossimi giorni potrebbero arrivare novità sul fronte mercato. I nomi più caldi continuano ad essere quelli di Marcus Rashford e Kyle Walker, con il club rossonero in attesa di risposte da parte dell’attaccante del Manchester United.

Da tenere sott’osservazione anche il fronte legato al mercato in uscita. Oltre ai calciatori in uscita, Okafor e Jovic su tutti, occhi puntati anche sul futuro di una delle sorprese di questa prima parte di stagione: Alex Jimenez. Sul laterale classe 2005 sarebbe piombato infatti il Real Madrid, alla ricerca di un nuovo terzino destro per questo finale di stagione.

Milan, il Real Madrid cerca un terzino destro: spunta l’idea Jimenez

Alex Jimenez piace al Real Madrid. Il sogno di mercato dei Blancos continua ad essere Trent Alexander-Arnold, in scadenza di contratto con il Liverpool al termine della stagione, ma avrebbe abbandonato l’idea di acquistarlo già in questa finestra di mercato viste le difficoltà dell’operazione. L’infortunio di Dani Carvajal starebbe spingendo il club madrileno ad aggiungere alla rosa un nuovo terzino destro e tra i nomi valutati, come raccontato dal quotidiano spagnolo AS, ci sarebbe proprio quello del laterale spagnolo del Milan.

Cresciuto nelle giovanili della Fabrica, il classe 2005 è stato ceduto al Milan per cinque milioni di euro. Nell’accordo è prevista anche una clausola di riacquisto a favore del Real Madrid, che può essere esercitata nel 2025 per 9 milioni di euro o nel 2026 per 12 milioni di euro. L’idea dei Blancos sarebbe però quella di un prestito fino al termine della stagione, in attesa del ritorno di Carvajal e dell’arrivo a parametro zero di Alexander-Arnold.

Milan, non solo Jimenez: tutti i nomi sul taccuino del Real Madrid

I nomi sondati in queste settimane dal Real Madrid sarebbero diversi. Oltre a Jimenez, il club spagnolo avrebbe valutato anche profili di grande spessore internazionale: da Reece James a Pedro Porro, passando per Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard. Operazioni ritenute troppo costose e difficilmente fattibili nel bel mezzo della stagione.

Il profilo di Jimenez, proprio per queste ragioni, sarebbe perfetto per mettere a disposizione di Carlo Ancelotti un’alternativa di livello sulla corsia di destra. Nessun’intenzione di fare esborsi importanti vista la volontà di portare a Madrid Alexander-Arnold in estate, con il prestito dello spagnolo che sembrerebbe la pista più facilmente percorribile. Occhi puntati anche sul giocatore del Siviglia Juanlu Sanchez, che non trova spazio con Garcia Pimienta.