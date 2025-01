Inzaghi punge il Milan in conferenza: “C’era un fallo clamoroso…”

Al termine del match vinto contro il Venezia, l’allenatore dell’Inter non le manda a dire e ritorna anche sulla sconfitta in Supercoppa.

L’Inter esce vittoriosa per uno a zero dal campo del Venezia e si porta momentaneamente a meno uno dal Napoli. Una vittoria non banale per i nerazzurri, che venivano dalla pesante sconfitta in finale di Supercoppa contro il Milan. Era importante quindi reagire subito e con un’ottima prestazione, per dare un segnale forte alle concorrenti e non dare l’idea di avere un abbattimento.

Missione compiuta a pieni voti, ma l’amarezza per la quella partita persa, tra l’altro pensa anche a come è arrivata la sconfitta, indubbiamente resta.

Inzaghi non le manda a dire al Milan e riapre la polemica

Non è un caso infatti che Simone Inzaghi sia tornato sull’argomento anche nel post-partita di Venezia. Parlando di Asllani e cercando di difenderlo dalle numerose critiche si è espresso così: L’hanno criticato tanto per quel pallone perso che ha permesso al Milan di riaprire la partita – ha detto l’allenatore dell’Inter – Ma in realtà Morata lo prende in pieno. C’era un fallo clamoroso non fischiato ed è così che la finale è stata riaperta”.

Dichiarazioni forti quindi da parte di Inzaghi che, piuttosto che concentrarsi sul campo, ha preferito tornare su quella sconfitta e riaprire una polemica oramai inutile. Staremo a vedere se arriverà o meno una risposta da parte del Milan.