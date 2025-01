Juve-Milan, due recuperi in extremis: cambia la formazione

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Milan e ci sono importanti novità in merito alle formazioni

Il big match della ventunesima giornata di campionato sta per iniziare. Qualche altra ora di attesa e Juventus e Milan daranno vita a un grande classico del calcio italiano.

All’Allianz Stadium di Torino – nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A – ci saranno in palio tre punti importanti e non solo. Dopo la vittoria dei rossoneri alla prima di Sergio Conceicao in panchina in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana, Milan e Juventus tornano ad affrontarsi. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria non solo per motivi di classifica, ma anche e soprattutto di umore.

Il successo in Supercoppa, infatti, non ha scacciato del tutto il malumore in casa Milan, anche alla luce di un mercato finora sottotono e del pareggio con il Cagliari, seppur seguito dalla vittoria ai danni del Como. Fatica di più la Juventus: i bianconeri, infatti, sono reduci da tre pareggi consecutivi in campionato. Basti pensare che l’ultima vittoria che risale allo scorso 22 dicembre, quando la squadra di Thiago Motta vinse sul campo del Monza, non senza problemi. Insomma, la sfida odierna sarà carica di significato per entrambe le compagini.

Juventus – Milan, novità dell’ultim’ora dall’infermeria

I due allenatori, Thiago Motta e Sergio Conceicao, si affronteranno per la seconda volta nel giro di due settimane dopo la semifinale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad, dove il Milan – di rimonta – vinse strappando l’accesso alla finale poi vinta contro i cugini dell’Inter. Entrambi i tecnici in questi giorni hanno dovuto fare i conti con più di un problema a causa delle diverse rispettive defezioni. Ma proprio quando mancano poche ore al fischio d’inizio arrivano importanti notizie appunti dall’infermeria.

Il tecnico bianconero Thiago Motta ha più di un motivo per sorridere. Questa mattina, infatti, l’ex Bologna ha diramato l’elenco dei convocati inserendo anche Mattia Perin e Dusan Vlahovic. Due recuperi importanti per la Juventus, soprattutto quello del centravanti serbo, in pole per una maglia da titolare. Non c’è, invece, Randal Kolo Muani, non ancora ufficializzato dalla Juventus per motivi legati alle uscite del Paris Saint-Germain.