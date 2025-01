Leao, arriva la stoccata a Fonseca: “Poteva anche dirmelo”

Rafa Leao all’attacco, dichiarazioni dell’attaccante portoghese sull’ex tecnico e sul loro rapporto: si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Il debutto in campo nel 2025 di Rafa Leao ha lasciato il segno, eccome. E’ stato lui a trascinare il Milan alla vittoria in Supercoppa, entrando sul terreno di gioco all’inizio del secondo tempo, con la sua squadra sotto di due reti contro l’Inter. E alla fine dando un contributo determinante al trionfo, entrando in tutte e tre le reti dei rossoneri. Così ricordando a tutti quanto possa essere decisivo per i destini del Diavolo.

Si accende con un po’ troppa intermittenza, Leao, ma quando lo fa è davvero in grado di fare la differenza e di esprimere qualche cosa di speciale. La speranza di tutti i tifosi del Milan è che la vittoria in Supercoppa possa rappresentare la svolta di questa stagione e che da ora si possa vedere un Diavolo diverso e più continuo. Di sicuro, l’impatto di Conceicao è apparso ottimale.

Del nuovo allenatore e anche di chi c’era fino a qualche settimana fa, Leao ha parlato in una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. E un paio di messaggi a Fonseca ci sono stati.

Leao e Fonseca, cosa è successo tra i due: “Qualcosa non ha funzionato”

Un rapporto non proprio idilliaco tra i due. Leao non serba rancore, ma nel suo racconto ha lasciato intuire che cosa non sia andato per il verso giusto, almeno secondo lui.

“Non ho nulla da dire sul nostro rapporto allenatore-giocatore, ma all’inizio un paio di situazioni abbiamo dovuto risolverle – ha spiegato – Situazioni, non problemi. Ha cercato di fare il suo lavoro e applicare le sue idee. Ma qualcosa non ha funzionato e non sono io a decidere se doveva rimanere o meno. Le tre panchine di fila? Un po’ mi sono arrabbiato e un po’ mi sono caricato. Penso che Fonseca avrebbe potuto darmi una spiegazione, ma a volte gli allenatori fanno così…In ogni caso, gli auguro il meglio”.

Leao e il futuro al Milan, l’annuncio non lascia dubbi

Nel corso dell’intervista, poi, Leao ha parlato anche delle prospettive future con il Milan. Lasciando intendere che si vede ancora a lungo con la maglia rossonera.

“Se sto bene al Milan per il presente e per il futuro? Sì, speriamo“, ha aggiunto. “Ora dopo aver vinto di nuovo un trofeo non dobbiamo fermarci più. Con Conceicao abbiamo una energia e una mentalità diverse, dobbiamo continuare a dare il massimo”.