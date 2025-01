Leao risponde a Conceicao: che elogio al nuovo allenatore!

Supercoppa Italiana, Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel post partita contro l’Inter.

La scelta di Conceicao di gettare nella mischia Rafa Leao ad inizio secondo tempo, dato il doppio vantaggio appena acquisito dall’Inter, ha pagato il nuovo allenatore del Milan. L’ala sinistra portoghese, nonostante non fosse al meglio fisicamente, è andato in campo ed è riuscito a risultare fondamentale per la vittoria finale. L’ex Lille ha servito l’assist decisivo ad Abraham per il 2-3 finale ed ha saputo mettersi in proprio creando pericoli continui alla difesa nerazzurra. Nel post partita, Leao ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.

Supercoppa, Leao: “Non abbiamo mollato, cercherò di dare il massimo”

Sull’impatto di Conceicao e sul cambiamento avvertito nello spogliatoio, ha affermato: “Il mister ha una personalità forte, quello che ha fatto in pochi giorni è incredibile. Io ho sentito l’energia la prima volta che l’ho visto, c’è stato un cambiamento che si vede sia dentro che fuori dal campo. Non abbiamo mai mollato fino alla fine, sia con la Juve che oggi”.

In merito alle ambizioni future proprie e della squadra: “Serve energia, la volontà e quello che ci abbiamo messo sia oggi che con la Juve è fondamentale. Quando si gioca per questo club devi essere pronto, aiutare là squadra e dare il massimo. Lo so che lui mi spingerà per fare il massimo, e io cercherò di dare il massimo”.

Rispetto alla scelta di andare in campo nonostante non fosse al meglio, Leao ha dichiarato: “C’erano poche possibilità di giocare, contro la Juve ero fuori anche se volevo aiutare la squadra. I medici e lo staff hanno creduto potessi giocare la finale, perciò io ho lavorato per giocarla. Per questo sono molto contento per la vittoria e per aver giocato“.