Maignan duro su Juve Milan: “Ecco cosa non ha funzionato”, poi svela le sue condizioni fisiche

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato nel post partita di Juve Milan e ha analizzato la sfida senza problemi.

Brutta sconfitta del Milan che cade a Torino 2 a 0 e subisce una pesante batosta sia per il morale che in chiave Champions League. Tanto da recriminare e il club rossonero può analizzare la sfida, come ha fatto a fine gara Mike Maignan. Il portiere francese, neo capitano del club, ha analizzato la sfida e cosa non ha funzionato nel corso del match. Poi ha svelato anche le sue condizioni fisiche.

Juve Milan, le parole di Maignan a fine gara

Nel post partita di Juve Milan l’estremo difensore rossonero Mike Maignan ha parlato cosi ai microfoni di DAZN ed ha analizzato tutte le problematiche. Ecco le sue parole nello specifico:

“Per me il campionato non è finito, abbiamo perso stasera ma dobbiamo andare avanti e dobbiamo capire cosa stasera non è andato, non possiamo mollare e non possiamo farlo fino alla fine del campionato. Rabbia sul primo gol? Loro hanno vinto più duelli, loro facevano prima e avevano più fiducia per chiudere questa partita e certo che ero arrabbiato ma è così, non possiamo essere felici di questo risultato. Problema fisico e discussioni con compagni? Ho sentito una piccola cosa sull’adduttore ma non era grave, non volevo lasciare i compagni. Ho finito la partita senza problemi fisici”