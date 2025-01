Mercato Milan, dalla Liga un nuovo difensore? Gli ostacoli da superare

Il Milan potrebbe ben presto fiondarsi su un difensore che milita nella Liga, massimo campionato spagnolo: l’ostacolo da superare.

L’inizio del 2025 del Milan lo si può considerare dolce-amaro: la squadra rossonera, dopo il cambio in panchina con Conceicao che è subentrato all’esonerato Fonseca, è riuscita a portare a casa il primo trofeo stagionale disponibile, ovvero la Supercoppa, dopo aver rimontato sia Juventus che Inter, ma si è subito fermata in campionato contro il Cagliari lo scorso sabato: 1 a 1 è stato il risultato finale contro il club sardo, squadra che nonostante sia negli ultimi posti della classifica, ha sempre messo in difficoltà le big del campionato. Al vantaggio di Morata, ha risposto Zortea, con Maignan colpevole.

Mercato, Milan a caccia di un difensore

Mentre la squadra rossonera prosegue il suo lavoro sul campo, la dirigenza di Via Aldo Rossi è al lavoro sul fronte del mercato: la società del Milan ha nel mirino diversi giocatori, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. La difesa è uno dei reparti che ha bisogno di innesti, e un obiettivo è Oscar Mingueza, difensore in forza al Celta Vigo.

Secondo alcune voci di mercato, Mingueza è un calciatore che può fare al caso del Milan: 24 anni, esperienza, solidità e tecnica. Un profilo che può fare al caso dei rossoneri, sia per la prima squadra che per la squadra B che milita in Serie C. Nei giorni scorsi addirittura gli agenti avevano proposto il calciatore alla stessa società, che non ha mostrato interesse.

Ora il Milan però può rivalutare l’affare, considerato che sulla difesa ci sarà da lavorare e non poco. Mingueza è in forza al Celta Vigo e ha il contratto in scadenza nel giugno 2026: già la prossima estate, però, potrebbe lasciare la Spagna e aggregarsi ad un altro club.

Milan-Mingueza, gli ostacoli da superare

Su Mingueza non c’è solo l’interesse del Milan: anche l’Aston Villa ha messo nel mirino il difensore centrale ex Barcellona, e la Premier League potrebbe attirare di più lo stesso giocatore, lasciando di fatto il Milan a mani vuote.

Anche altri club di Serie A sono interessati al calciatore, con il Celta Vigo che potrebbe fissare dunque una soglia per non farsi sfuggire il proprio giocatore e darlo al miglior acquirente. Il Milan dovrà decidere sul da farsi, considerando che Mingueza è un buon profilo.