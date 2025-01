Mercato Milan, Ibrahimovic: “Sappiamo cosa serve”, poi su Walker

Zlatan Ibrahimovic fa il punto sul mercato prima della sfida contro la Juventus: lo svedese del Milan è stato molto chiaro.

Il Milan di mister Sergio Conceicao torna sotto i riflettori della Serie A per la 21esima giornata. Dopo la vittoria ottenuta martedì in casa del Como, a margine del recupero per il 19esimo turno di campionato, quest’oggi i rossoneri saranno di scena sul manto erboso dell’Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Thiago Motta. Vincere è la prerogativa numero uno del Diavolo, alla disperata caccia di punti per ritornare ai vertici della classifica. Prima della sfida di Torino, tra i rossoneri ha parlato Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese ha fatto il punto sul mercato.

Ibrahimovic fa chiarezza sul mercato del Milan

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Zlatan Ibrahimovic si è fermato a parlare ai microfoni di Dazn. Lo svedese del Milan ha fatto il punto della situazione sui movimenti di mercato del club rossonero: “Walker? Tutti sanno che è un grande giocatore, al City ha fatto grandi cose, gioca in Nazionale. Quando c’è uno come lui sul mercato, che non sappiamo se è sul mercato, c’è tanto interesse. Non va contro le nostre strategie, è un leader, domina nello spogliatoio. Stiamo verificando cosa è possibile o meno”.

Sulle idee di mercato: “Con l’allenatore si parla tutti i giorni, tutti i giorni abbiamo un dialogo e ci confrontiamo. Sappiamo cosa serve, ora si lavora. Cosa serve? Meno parlo, meno costa. Tutti i giorni escono sempre nuovi nomi, ma la squadra è forte, abbiamo dimostrato in Supercoppa che è una squadra che può vincere, dobbiamo dare continuità”.

Su Tomori: “È un nostro giocatore, sta bene al Milan. Ha giocato bene in Supercoppa, con Fonseca era un momento diverso, ma con Conceicao è un altro momento”.