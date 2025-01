Mercato Milan, il giocatore può dire addio: la cessione è vicina

Non solo in entrata, il Milan sta lavorando anche sul mercato in uscita: Furlani è pronto a piazzare una cessione.

Oltre a proseguire con grande determinazione il proprio lavoro sul mercato in entrata, il Milan sta cercando di sfruttare questa sessione di mercato per risolvere alcune situazioni sul fronte delle uscite. Una di queste riguarda Luka Romero, calciatore che nei prossimi giorni potrebbe dire definitivamente addio al Milan.

Romero può dire addio ai rossoneri: Furlani lavora alla cessione a titolo definitivo!

Il Milan starebbe lavorando anche alla cessione definitiva di Luka Romero. Al momento, il calciatore classe 2004 è in Spagna, in forza all’Alaves. La società rossonera ha ceduto il fantasista ex Lazio nella precedente finestra di mercato estiva, girandolo agli spagnoli in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro.

Anche con la maglia dell’Alaves, Luka Romero non sta brillando affatto. A parlare sono i numeri: 8 presenze e 318 minuti giocati. Il calciatore non ha sta convivendo neanche gli spagnoli, i quali si starebbero mostrando aperti a dire addio al calciatore. Luka Romero non rientra nei piani del Milan neanche per il futuro e per questo Furlani starebbe cercando di anticipare l’addio definitivo.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rodrigo Camacho, in questi giorni per Luka Romero starebbe prendendo piede l’eventualità di un trasferimento in Messico. Sul calciatore, di fatto, si sarebbe fiondato il Chivas di Guadalajara. Il club starebbe provando a trovare la giusta soluzione per portare Luka Romero in Messico.