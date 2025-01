Mercato Milan: il nuovo centrocampista è un classe 2003!

Il Milan è attivo sul calciomercato su molti fronti. Tra i vari obiettivi spunta un centrocampista classe 2003 dall’Austria.

Il Milan è caduto un’altra volta nel tranello del Cagliari di Nicola. Dopo il pareggio dell’andata post vittoria sul Real arriva un altro pareggio amaro ma adesso post vittoria della Supercoppa. Conceicao ha fine partita ha tuonato dichiarando che i primi 45 minuti sono stati i “più brutti” della sua vita da quando è allenatore. Dunque non una nota di merito per i rossoneri che continuano a peccare negli ultimi metri di campo quando la situazione deve essere concretizzata. Intanto il club pensa al calciomercato e sul piatto ci sono molti nomi che la dirigenza sta osservando con attenzione. Ora c’è un centrocampista classe 2003 che il Milan segue.

Milan, il calciomercato porta novità ai rossoneri

Per i rossoneri ci sarà da fare un grande lavoro in campionato. La situazione in classifica, compreso il pareggio di ieri, non è delle migliori con due partite ancora da dover recupare nei prossimi mesi. Conceicao però sta sicuramente riuscendo a cambiare la mentalità dei rossoneri che in campo ora sono sicuramente più spigliati.

Intanto si rimane vigili sul calciomercato dato che in vari reparti si potranno aggiungere degli innesti. Le voci più insistenti sono quelle sul fronte Manchester con Rashford e Walker. Ora però c’è anche un giovanissimo. Il classe 2003 Lucas Gourna Douath del Salisburgo potrebbe essere un opzione di cui tenere conto.

Diversi stop infatti hanno caratterizzato gli ultimi mesi del Milan e ora si guarda soprattutto al mercato. Il centrocampo è stato colpito con diversi stop tra cui Bennacer, ora tornato in gruppo, e Loftus Cheek. Dunque ecco l’interesse sul giovanissimo.

Gourna Douath nel mirino del Milan?

A riportarlo è Gianluca Di Marzio e il Milan è interessato a Lucas Gourna Douath a causa anche dello stop di Loftus. Quindi non solo idee in attacco, anche a centrocampo c’è l’idea di andare a rinforzare con nuovi volti. Il giocatore è in forze al Salisburgo e calcisticamente è cresciuto nel Saint-Etienne e ora potrebbe fare il grande salto.

Il suo ingaggio basso potrebbe rappresentare una opzione gradita per il Milan che intanto rimane vigile anche su altri nomi. Non c’è stato ancora nulla oltre l’interesse tra il Milan e il Salisburgo e i prossimi giorni in questa ottica saranno importanti dove i due club potrebbero mettersi al tavolino per lui.