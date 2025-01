Milan, arriva il fedelissimo di Conceicao: il like sui social lo conferma

Il Milan vuole subito accontentare il nuovo allenatore con innesti a lui graditi, attenzione al colpo ‘confermato’ sui social network: il dettaglio non sfugge

Come ogni nuovo ciclo che si rispetti, quello del Milan potrebbe vedere diversi cambiamenti di qui a breve. Il 2025 comincia con un Diavolo alle prese con l’avvio dell’avventura in panchina di Sergio Conceicao. Al portoghese si chiede di fare meglio di quanto stava riuscendo a fare Fonseca e di dare una compattezza e un’anima diversa alla squadra, per cercare di raggiungere gli obiettivi minimi richiesti dalla società e dall’ambiente.

A breve, scopriremo se e quanto cambierà il Milan in campo, con un appuntamento immediatamente importante come la semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Con i bianconeri, servirà subito una compagine rossonera all’altezza della situazione. Anche se ancora una volta ci saranno non pochi problemi di formazione. Pulisic va verso il recupero, non così Leao, per il quale è ancora in dubbio anche la sola presenza in panchina.

Attenzione poi, naturalmente, ai cambiamenti che potrebbero avvenire sul mercato. Il Milan ha bisogno di cambiare volto e per questo ci sono già diversi rumours legati al nuovo tecnico e ai giocatori che sotto la sua spinta potrebbero sbarcare a Milanello. Tra cui, uno dei suoi fedelissimi dei tempi del Porto.

Milan su Pepè, l’agente dell’attaccante lancia un segnale

Il Milan appare seriamente interessato a Pepè, esterno offensivo dei Dragoes, classe 1997. Si tratta di un giocatore polivalente, in grado di poter essere schierato in vari ruoli e posizioni, un giocatore che potrebbe fare assai comodo e che Conceicao vorrebbe avere nuovamente a disposizione.

I due hanno lavorato insieme per tre stagioni, dunque l’allenatore lo conosce assai bene. Secondo ‘Mercado Azul’, il Milan starebbe già iniziando a sondare il terreno con il Porto. E la conferma della possibile operazione arriva dal like dell’agente a un post su ‘X’ riportante l’indiscrezione di mercato. Per il Milan, però, attenzione alla concorrenza numerosa di diversi club di Premier League.

Milan formato Conceicao e Mendes, tutti i nomi nel mirino

L’arrivo di Conceicao a Milanello, a prescindere, ha portato un certo fermento. Specialmente con l’asse che può crearsi con l’agente Jorge Mendes, che starebbe mettendo le basi per l’approdo di diversi suoi assistiti a Milano.

Difficile immaginare una vera e propria rivoluzione, ma qualcuno dei nomi che stanno circolando potrebbe davvero essere acquistato nelle prossime settimane. Si spazia, stando ai rumors, tra Trincao e Braganca dello Sporting, Giovanni Reyna del Borussia Dortmund e Antonio Silva del Benfica, quest’ultimo obiettivo anche della Juventus.