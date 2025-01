Milan, cessione a rischio: non c’è l’accordo

Una cessione in casa Milan è a duro rischio per via di un accordo non trovato tra le parti, ora il calciatore potrebbe restare

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e la dirigenza rossonera sta facendo infuriare non poco l’ambiente. I colpi in entrata stentano ad arrivare e la situazione è sempre più critica.

Nelle ultime ore il Milan sembrava vicino ad una chiusura per la cessione del calciatore, ma l’affare non è andato – per ora – in porto. I tifosi sono contrari a questo trasferimento importante, proprio per via della forza del giocatore.

Ora i rossoneri sono alle prese con altre cessioni e, si spera, nuovi innesti per sperare in una clamorosa qualificazione in Champions League il prossimo anno.

Camarda-Monza, operazione saltata? La trattativa prosegue

Francesco Camarda, giovanissimo attaccante rossonero, sembrava vicino ad un addio in prestito in modo tale da cercare continuità. Il calciatore aveva accettato la destinazione – Monza – ma qualcosa non è andato come previsto.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i club non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo. L’operazione discussa riguarda un prestito.

I contatti proseguiranno nelle prossime ore, con la speranza di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Al momento dunque, fumata grigia. Il Milan nel frattempo continua a lavorare per Jimenez, obiettivo in entrata per rafforzare l’attacco.