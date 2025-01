Milan, doccia fredda sul mercato: l’annuncio di Scaroni spaventa

Paolo Scaroni spiazza tutti sulla questione attaccante: il presiedente rossonero è stato chiaro prima di Milan-Parma.

C’è voglia di rivalsa in casa Milan. Dopo il brutto ko contro la Juventus, la squadra rossonera questo weekend è chiamata a rialzarsi per non allontanarsi maggiormente dalla zona Europa. I rossoneri cercheranno il riscatto nel lunch match che andrà in scena tra poco allo stadio San Siro con il Parma di Fabio Pecchia. Entrambe nelle ultime 4 gare hanno raccolto a malapena 5 punti. I ducali, reduci da 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare, arrivano alla scala del calcio con una grande fame di punti salvezza. La squadra crociata, di fatto, è a -1 dalla zona rossa. A pochi minuti dal calcio d’inizio, a rappresentare i rossoneri nel pre-gara di Dazn è stato il presidente Paolo Scaroni.

Scaroni gela i tifosi del Milan: il presidente

Paolo Scaroni ha toccato diversi argomenti nel pre-match di Milan-Parma, partendo dal nuovo colpo Walker e finendo con un chiaro appello ai tifosi: “Walker l’ho visto a casa Milan, è un giocatore che vuole vincere. Aggiungerà alla squadra forza e passione alla mostra squadra”.

Il patron rossonero ha anche parlato del tema legato all’investimento a gennaio per l’attaccante, spiazzando tutti i tifosi: “Il mercato di gennaio è difficile, non sono sicuro che riusciremo ad ottenere quel rinforzo in avanti. Ho parlato poco fa con Furlani, è lui che si occupa del mercato”.

Scaroni ha poi ribadito: “La voglia è di migliorare la squadra, seppur possiamo già contare su una forza molto forte. Abbiamo vinto una Supercoppa per la quale nessuno ci dava favoriti, ma adesso vogliamo riprenderci anche in campionato dove alcune prestazioni sono state negative”.

Il presidente del Milan ha anche parlato dei tifosi e della loro protesta contro Cardinale: “Vogliamo che loro sostengono la squadra, auspico che tutti stiano dietro al Milan con forza, come nel passato. Abbiamo bisogno dei tifosi per ritornare a fare bene”