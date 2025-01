Milan, Furlani ha scelto lui: fanno spazio in tre al nuovo bomber!

Il Milan ha individuato il bomber del futuro nel campionato di Serie A: Giorgio Furlani è pronto a tre cessioni per fargli spazio.

Il tema centravanti continua ad essere uno degli argomenti più in voga in casa Milan. La società rossonera sta lavorando in modo costante per cercare di garantire a mister Sergio Conceicao un nuovo attaccante prima della chiusura di questa finestra di mercato. Nell’ultimo periodo, si sono fatte sempre più insistenti le voci relative ad un forte interessamento rossonero per Santiago Gimenez, bomber messicano del Feyenoord. Il club di Milano avrebbe presentato una prima offerta di 30 milioni di euro, rifiutata dalla compagine olandese. La società di Eredivise sarebbe disposta a venderlo già a gennaio per una cifra non inferiore ai 38/40 milioni. Il Milan starebbe cercando di fare leva sull’accordo raggiunto con il calciatore (contratto fino al 2028 più opzione da 2,5 milioni a stagione). Nel frattempo, il club tiene vive altre liste ed una di queste porta in Serie A.

Il bomber arriva dalla Serie A: il Milan ha messo gli occhi su di lui!

La soluzione ai problemi in attacco potrebbe essere risolta con un acquisto dalla Serie A. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe accarezzando l’idea di affidarsi ad un attaccante emergente del campionato di massima serie. In questi ultimi giorni di mercato, la società rossonera potrebbe decidere di affondare il colpo per Lorenzo Lucca, bomber classe 2000 dell’Udinese. Il Milan sarebbe molto interessato al giovane calciatore, considerata la fattibilità dell’operazione dettata dall’abbordabile costo del cartellino.

Al momento, però, la società rossonera non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale. Intanto, l’Udinese avrebbe fissato il prezzo per il bomber, chiedendo una somma che si aggira intorno 20/25 milioni di euro. Lorenzo Lucca sta vivendo un ottimo periodo di forma e lo dimostrano i numeri raccolti fin qui in questa stagione con la maglia bianconera. La punta piemontese ha realizzato 10 gol in 24 presenze, due in meno a quelli sommati da Morata e Abraham. Il Milan, però, non sarebbe l’unico club di Serie A ad aver fatto un pensierino sul calciatore di 2,01 m. Anche Roma e Juventus avrebbe fiutato il possibile colpo.

Il Milan fa spazio al bomber: pronte tre cessioni

Il Milan si starebbe muovendo anche sul mercato in uscita, tenendo alla porta tre calciatori in particolare della rosa per fare spazio all’ingresso del nuovo centravanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero avrebbe messo nella lista di sbarco Noah Okafor, Luka Jovic e Samuel Chukwueze. La dirigenza lombarda starebbe lavorando per trovare ai tre le giuste destinazioni. Stando alla Rosea, sarebbe il calciatore svizzero l’indiziato numero uno a far spazio per l’inserimento del nuovo attaccante.

Il Milan è in attesa di offerte concrete, dopo l’affare saltato con il Lipsia. Mentre per quanto riguarda Luka Jovic, la dirigenza starebbe valutando l’opzione Serie A, o meglio, la proposta del Monza di Adriano Galliani. Lo stesse centravanti serbo avrebbe aperto all’idea di un suo trasferimento in prestito alla società brianzola, la quale si accollerebbe una parte dell’ingaggio. Il Milan sarebbe aperto ad ascoltare offerte anche per Samuel Chukwueze, anche se il gol vittoria contro il Parma potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Il club sarebbe disposto a lasciar partire il calciatore nigeriano solo se arriveranno proposte importanti.